Macronas ir Irako kurdų lyderis ragina „deeskaluoti padėtį“ Sirijoje

Jie „paragino visas šalis nedelsiant deeskaluoti padėtį ir paskelbti nuolatines paliaubas“, teigiama prezidentūros pranešime, kuris buvo paskelbtas po pastarųjų dienų kovų tarp kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) ir vyriausybės pajėgų šalies šiaurėje.
SDF kontroliuoja dideles teritorijas naftos turtinguose šalies šiaurės ir šiaurės rytų regionuose, kurių didžiąją dalį užėmė per Sirijos pilietinį karą ir kovas su džihadistų grupuote „Islamo valstybė“.
Sirijos islamistų vadovaujama vyriausybė siekia išplėsti savo valdžią visoje šalyje po to, kai prieš kiek daugiau nei metus buvo nuverstas tuometinis prezidentas Basharas al Assadas(Bašaras Asadas).
Pernai kovą abi pusės pasirašė susitarimą, pagal kurį pusiau autonominė Sirijos kurdų administracija ir jos pajėgos būtų integruotos į valstybę, tačiau jo įgyvendinimas didžiąja dalimi stringa.
E. Macronas ir N. Barzani pareiškė, jog remia idėją „nedelsiant atnaujinti derybas dėl SDF integravimo į Sirijos valstybę“, pridūrė Prancūzijos prezidentūra.
