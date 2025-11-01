Markas Carney: derybos su Xi Jinpingu – lūžio taškas Kanados ir Kinijos santykiuose

Premjeras nurodė, kad susitikimo metu iškėlė tokias keblias temas kaip užsienio šalių kišimasis į Kiniją.
Kanados santykiai su Kinija yra vieni blogiausių iš visų Vakarų valstybių, nors abi šalys tapo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) muitų kampanijos taikiniais, net ir po ketvirtadienį Kinijos ir JAV vadovų pasiekto susitarimo mažinti įtampą.
Penktadienį įvykęs susitikimas buvo pirmasis nuo liberalų lyderio išrinkimo balandį ir pirmasis oficialus Kanados ir Kinijos vadovų vizitas nuo 2017 metų.
„Dabar atvėrėme kelią, kuriuo galėsime spręsti dabartines problemas“, – žurnalistams Pietų Korėjos sakė Kanados premjeras, turėdamas omenyje Kiniją.
„Mūsų bendra diskusija buvo konstruktyvi“, – pridūrė jis.
Šeštadienį M. Carney pranešė, kad priėmė Xi Jinpingo kvietimą atvykti į Kiniją.
„Aš nurodžiau mūsų ministrams ir pareigūnams dirbti kartu, kad būtų rasti sprendimai dabartiniams iššūkiams ir nustatytos bendradarbiavimo bei augimo sritys“, – sakė premjeras.
D. Trumpas praėjusį savaitgalį pareiškė, kad dar 10 proc. padidins muitus Kanados prekėms ir nutrauks visas derybas dėl prekybos su savo kaimyne.
Tai įvyko po to, ką jis pavadino „netikra“ prieš muitus nukreipta reklamos kampanija, kurioje buvo ištrauka iš mirusio eksprezidento Ronaldo Reagano (Ronaldo Reigano) kalbos.
Šeštadienį M. Carney atsiprašė D. Trumpo dėl šios reklamos kampanijos.
„Aš atsiprašiau prezidento. Prezidentas buvo įžeistas“, – sakė jis.
