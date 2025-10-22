Merkel nedalyvaus Vokietijos kanclerio Merzo 70-ojo gimtadienio šventėje

A. Merkel atstovė spaudai trečiadienį naujienų agentūrai dpa sakė, kad buvusi kanclerė negavo kvietimo, bet „dėl kelionės į užsienį vis tiek negalės dalyvauti“.
Konservatorių CDU/CSU parlamentinės grupės, kurią sudaro F. Merzo Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) ir jai artima Bavarijos partija Krikščionių socialinė sąjunga (CSU), atstovas spaudai teigė, kad A. Merkel, kaip ir visi kiti buvę parlamentinių grupių lyderiai, vis tiek bus pakviesta.
CDU/CSU parlamentinė grupė rengia priėmimą F. Merzo gimtadienio proga Reichstago pastate. Kvietimai jau išsiųsti Bundestago nariams. Tarp 300 svečių taip pat bus Vokietijos federalinių žemių premjerai ir kanclerio šeimos nariai.
F. Merzo gimtadienis yra lapkričio 11 d., jis bus pirmasis nuo Konrado Adenauerio laikų prieš daugiau nei 60 metų pareigas einantis kancleris, vyresnis nei 70 metų.
Pernai F. Merzas dalyvavo A. Merkel 70-ojo gimtadienio šventėje. Jis pasakė kalbą, dėkojo jai už „politinį viso gyvenimo darbą“ bei pareiškė norą, kad ji „liktų ištikima CDU“. Tuo metu tai buvo vertinama kaip jųdviejų susitaikymas po daugelį dešimtmečių įtemptų santykių.
Valdant F. Merzui, CDU labai nutolo nuo A. Merkel epochos, parlamentinėje grupėje liko nedaug jos gerbėjų. A. Merkel kritikavo F. Merzo migracijos politiką, nors neseniai gyrė užsienio politiką pirmaisiais jo kadencijos mėnesiais.
