Merzas Davose: pasaulio tvarka griūva kvapą gniaužiančiu greičiu

„Pasaulis, kuriame svarbu tik galia, yra pavojinga vieta. Pirmiausia – mažoms valstybėms ir vidutinio dydžio galioms, o galiausiai ir didžiosioms... XX amžiuje mano šalis, Vokietija, nuėjo šiuo keliu iki pat jo karčios pabaigos. Ji įtraukė pasaulį į juodą bedugnę“, – sakė Vokietijos kancleris.
„Demokratijos neturi pavaldinių. Jos turi sąjungininkus, partnerius ir draugus“, – JAV laikyseną tarptautinėje arenoje pastaruoju metu netiesiogiai komentavo F. Merzas, savo kalboje vardu nė karto tiesiogiai neminėjęs JAV prezidento Donaldo Trumpo.
Vokietijos kancleris savo kalboje pabrėžė NATO svarbą.
„Neturėtume atsisakyti NATO (...) Turime atkurti pasitikėjimą, kurio pagrindu aljansas buvo sukurtas“, – sakė jis, žadėjęs su sąjungininkėmis apginti Daniją, Grenlandiją ir Šiaurės regioną nuo Rusijos grėsmės.
F. Merzas palankiai įvertino JAV prezidento Donaldo sprendimą netaikyti muitų konflikte dėl Grenlandijos. Pasaulio ekonomikos forume Davose jis kalbėjo apie „žingsnius teisinga kryptimi“.
„Nauji muitai pakirstų transatlantinių santykių pagrindus. Jei jie būtų įgyvendinti, Europos atsakas būtų vieningas, ramus, deramas ir stiprus“, – pabrėžė jis.
F. Merzas teigė sutinkąs su nuomone, kad Europos NATO partnerės turėtų daryti daugiau dėl saugumo šiaurėje.
„Vokietija tai jau daro“, – akcentavo jis.
