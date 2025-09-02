Merzas: Putinas galbūt yra didžiausias mūsų laikų karo nusikaltėlis

„Jis yra karo nusikaltėlis“, – transliuotojui „Sat.1“ sakė F. Merzas, kalbėdamas apie Kremliaus šeimininką.
„Mes tiesiog turime aiškiai apibrėžti, kaip elgtis su karo nusikaltėliais. Vietos atlaidumui nėra“, – pridūrė jis.
F. Merzas po atėjimo į valdžią gegužės mėnesį pažėrė griežtos kritikos Rusijai ir apkaltino Maskvą „sunkiausiais karo nusikaltimais“ ir „teroru prieš civilius gyventojus“. Tačiau sprendimas asmeniškai apibūdinti Rusijos prezidentą kaip karo nusikaltėlį yra naujas.
Tokie F. Merzo komentarai nuskambėjo po to, kai jo buvo paklausta, kaip jis pavadintų V. Putiną, Europos Komisijos (EK) pirmininkei Ursulai von der Leyen prieš tai vizito Lenkijoje metu apibūdinus Rusijos vadovą kaip „grobuonį“.
