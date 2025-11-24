Merzas: Rusija turi būti prie taikos derybų stalo

„Ir jei tai bus įmanoma, tuomet visos pastangos bus pasiteisinusios“, – sakė jis, kalbėdamas tarptautinio viršūnių susitikimo Angoloje kuluaruose.
F. Merzas pabrėžė, kad diskusijos yra „užtrunkantis ir ilgalaikis procesas“, ir pridūrė: „Nesitikiu, kad šią savaitę pavyks pasiekti proveržį.“
Jis taip pat teigė, kad dėl bet kokios JAV 28 punktų plano versijos Europa turi duoti savo pritarimą, JAV pasiūlymui sulaukus kritikos dėl to, kad jame tenkinami griežti Rusijos reikalavimai.
„Mums svarbu, kad negali būti jokio taikos plano Ukrainai, jei nebus mūsų pritarimo tais klausimais, kurie turi įtakos Europos interesams ir Europos suverenitetui“, – žurnalistams Angolos sostinėje Luandoje sakė F. Merzas.