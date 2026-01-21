„Meta“: Europa neturėtų atsakyti priemonėmis, nukreiptomis į JAV technologijų įmones

„Manau, kad technologijų sritis būtų ypač nepalanki vieta Europai imtis atsakomųjų veiksmų“, – Davose, Šveicarijoje, vykstančio Pasaulio ekonomikos forumo kuluaruose sakė Joelis Kaplanas (Džoelis Kaplanas).
Tikėtina, kad Davoso forume D. Trumpas toliau kalbės apie savo siekį perimti Danijos autonominės teritorijos kontrolę.
J. Kaplanas savo komentarus išsakė nedidelei grupei žurnalistų, įskaitant naujienų agentūrą AFP, tuo metu, kai Europa svarsto, kaip reaguoti į naujausią D. Trumpo grasinimą muitais arba į bet kokį JAV bandymą užimti Grenlandiją jėga.
Viena iš svarstomų idėjų – taikytis į JAV technologijų įmones, kurios užima dominuojančią padėtį Europos išmaniųjų telefonų, informacinių technologijų (IT) operacinių sistemų, socialinių tinklų ir pelningų debesijos paslaugų rinkoje, nes šis sektorius yra labai svarbus JAV ekonomikai.
Tačiau J. Kaplanas teigė, kad toks žingsnis pakenktų daugybei įmonių ir vartotojų Europoje.
„Milijonai smulkių įmonių pasitiki mūsų paslaugomis, kad pasiektų klientus, augintų savo verslą ir kurtų darbo vietas Europoje“, – teigė jis.
Toks žingsnis sukeltų „tolesnę atsakomųjų veiksmų spiralę, kuri būtų bloga visiems“.
J. Kaplanas pripažino, kad „Europos vyriausybės turės priimti sprendimus, kurie, jų manymu, geriausiai atitinka Europos žmonių ir Europos ekonomikos interesus“.
Tačiau jis teigė tikintis, kad jie „prieis prie išvados, jog prieiga prie šių technologijų, kurios gerina žmonių gyvenimą ir kurias vertina žmonės bei įmonės, bus ir toliau jiems svarbi“.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) taip pat trečiadienį paragino europiečius vengti „refleksyvaus pykčio“, susėsti su D. Trumpu Davose ir išklausyti jo argumentus dėl Grenlandijos įgijimo.
Europos pareigūnai savo ruožtu pradėjo svarstyti galimybę panaudoti savo galingą „kovos su prievarta priemonę“ – galingiausią bloko prekybos ginklą, kartais vadinamą „bazuka“ arba „branduoliniu“ pasirinkimu.
Tai galėtų apimti muitus JAV prekėms, strateginių prekių eksporto ribojimą ir JAV įmonių pašalinimą iš konkursų Europoje.
