Mianmaro chunta rengia rinkimus po penkerius metus trukusio pilietinio karo

Buvusi civilinė lyderė Aung San Suu Kyi tebėra įkalinta, o jos itin populiari partija buvo paleista ir rinkimuose nedalyvauja.
Įvairūs aktyvistai, Vakarų šalių diplomatai ir JT žmogaus teisių vadovas pasmerkė mėnesį etapais vyksiantį balsavimą, nurodydami, kad jame dalyvauja kariuomenės šalininkai, o su opozicija smarkiai susidorojama.
Manoma, kad kariuomenės šalininkė Sąjungos solidarumo ir plėtros partija taps didžiausiu rinkimų bloku, o kritikai teigia, kad tai būtų tik tos pačios karinės valdžios pervadinimas kitu pavadinimu.
„Garantuojame, kad tai bus laisvi ir sąžiningi rinkimai, – sakė chuntos vadas Min Aung Hlaing žurnalistams sostinėje Neipide, kur atidavė savo balsą po to, kai 6 val. ryto (šeštadienį 23.30 val. Grinvičo laiku) atsidarė rinkimų apylinkės. – Juos organizuoja kariuomenė, negalime leisti, kad mūsų vardas būtų suteptas.“
Maždaug 50 mln. gyventojų turinčią Pietryčių Azijos valstybę drasko pilietinis karas, o teritorijose, kurias kontroliuoja sukilėlių grupuotės, kovojančios prieš karinę chuntą, balsuoti nebus galima. Manoma, kad pasipriešinimo organizacijos ir sukilėliai šiuo metu kontroliuoja daugiau kaip 50 proc. šalies teritorijos.
Valdančioji chunta liepos pabaigoje paskelbė apie rinkimus ir apie nepaprastosios padėties pabaigą. Pirmasis rinkimų etapas vyksta sekmadienį, o kitą mėnesį bus surengti dar du. Kol kas neaišku, kada bus paskelbti balsavimo rezultatai, tačiau tikimasi, kad tai įvyks sausio pabaigoje.
Vis dėlto tarptautiniai stebėtojai ir žmogaus teisių organizacijos jau prieš rinkimus juos pavadino farsu. Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos „Human Rights Watch“ teigimu, rinkimai pasitarnauja tik generolų valdžiai įteisinti.
„Šie rinkimai akivaizdžiai vyksta smurto ir represijų aplinkoje“, – praėjusią savaitę sakė JT teisių apsaugos vadovas Volkeris Turkas.
