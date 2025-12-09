„Microsoft“ skelbia apie istorinę investiciją Azijoje

JAV korporacijos generalinis direktorius Satya Nadella tai pavadino „didžiausia mūsų investicija Azijoje“.
Keletas tarptautiniu mastu veikiančių korporacijų šiais metais skelbė apie numatytas dideles investicijas į Pietų Azijos valstybę, kurioje iki metų pabaigos numatoma bus daugiau kaip 900 mln. interneto naudotojų.
Savo pareiškime „Microsoft“ nurodė, kad investicijos bus paskirstytos per ketverius metus.
„Kartu „Microsoft“ ir Indija yra pasirengusios nustatyti naujus standartus ir per artimiausią dešimtmetį paskatinti šalies perėjimą nuo skaitmeninės viešosios infrastruktūros prie dirbtinio intelekto viešosios infrastruktūros“, – teigiama pareiškime.
Technologijų milžinė teigė, kad vienas pagrindinių jos investicijų plano prioritetų yra „saugios, suverenios hipermasto infrastruktūros, leidžiančios diegti dirbtinį intelektą Indijoje, kūrimas“.
„Šių pastangų pagrindas – reikšminga pažanga, daroma Indijos pietų centriniame debesijos regione, įsikūrusiame Haidarabade, pradėsiančiame veikti 2026-ųjų viduryje“, – pridūrė „Microsoft“.
Naujausi komentarai