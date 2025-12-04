JAV spaudimas – išmėginimas „laiko patikrintiems“ Indijos ir Rusijos ryšiams

JAV prezidentas Donaldas Trumpas spaudžia Indiją nebepirkti rusiškos naftos, nes tai, jo žodžiais, kursto Maskvos karą, ir įvedė 50 proc. muitus importui iš Indijos.
Maskvos ir Naujojo Delio santykiai didesnio dėmesio vėl sulaukė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ketvirtadienį vykstant į Indiją pirmo vizito nuo 2021 metų gruodžio. Praėjusį kartą su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi V. Putinas susitiko rugsėjį Kinijoje.
Toliau naujienų agentūra AFP apžvelgia penkias svarbias bendradarbiavimo ir įtampą keliančias sritis.
Nafta ir energija
Maskvai pradėjus karą prieš Ukrainą, Indija iškilo kaip svarbi rusiškos naftos pirkėja, suteikdama Rusijai itin svarbią eksporto rinką po to, kai Europa smarkiai apribojo pirkimą.
2024-aisiais beveik 36 proc. Indijos viso naftos importo sudarė importas iš Rusijos – maždaug 1,8 mln. barelių atpigintos naftos per dieną.
Taip Indija sutaupė milijardus dolerių (eurų) ir tuo pačiu papildė Maskvos karo iždą, sukeldama įtampą tarp Naujojo Delio ir partnerių Vakaruose. Tai taip pat paskatino D. Trumpą padidinti muitus.
D. Trumpas teigė, kad N. Modi pagal numatomą prekybos susitarimą su JAV sutiko sumažinti naftos importą iš Rusijos, bet Naujasis Delis to nėra patvirtinęs.
Vis dėlto duomenys apie prekybą rodytų, kad pirkimo apimtys ėmė mažėti.
Gynyba
Rusija išlieka viena didžiausių ginklų Indijai tiekėjų, bet Naujasis Delis ėmėsi veiksmų mažinti šią priklausomybę ir perka daugiau ginklų iš JAV, Prancūzijos bei Izraelio.
Tuo pačiu metu Indija didina vidaus gamybą.
Importas iš Rusijos 2009–2013 metais sudarė 76 proc. Indijos ginklų importo, bet sumažėjo iki 36 proc. 2019–2023 metais, nurodo Stokholmo tarptautinis taikos tyrimų institutas (SIPRI).
Tikimasi, kad per V. Putino vizitą bus aptartas galimas susitarimas dėl pažangių rusiškų oro gynybos sistemų S-400, taip pat pasiūlymai drauge su Indija gaminti rusiškus naikintuvus Su-57.
Indija šiuo metu turi tris sistemas S-400, o dar dvi turi būti pristatytos pagal 2018 metų susitarimą, įstrigusį dėl 2022-ųjų vasarį Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą ir įvestų Vakarų sankcijų.
Prekyba
Rusija yra ketvirta pagal svarbą Indijos prekybos partnerė. Oficialiais duomenimis, dvišalė prekyba 2024–2025 metais buvo rekordinė, verta 68,7 mlrd. dolerių (58,9 mlrd. eurų).
Tačiau šie santykiai toli gražu nėra lygūs: daugiau kaip 90 proc. šios apimties (63,8 mlrd. dolerių) sudarė Indijos importas iš Rusijos, daugiausia degalų, kuro ir naftos.
Indija daugiausia eksportuoja branduolinius reaktorius, mašinas, kai kuriuos vaistus.
Analitikai mano, kad šešėliniais laivybos tinklais vyksta ir nemaža neoficiali prekyba – galbūt papildomi 15–25 procentai.
Kai kas įtaria, kad neoficialiai, apeinant Vakarų sankcijas, prekiaujama strateginę reikšmę turinčiomis elektronikos prekėmis ir dvejopos paskirties prekėmis.
Karas prieš Ukrainą
Indija Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu balansuoja – nenori jo pasmerkti, bet palaiko ryšius ir su Vakarų valstybėmis.
2022 metais, kai Uzbekistane susitiko su V. Putinu, N. Modi sakė norintis, kad karas kuo greičiau baigtųsi.
Trintį padidino įtarimai, kad kažkiek Indijos piliečių buvo apgaule užverbuoti kovoti rusų gretose.
„Neprisijungimas“
Seniai vykdoma Indijos „neprisijungimo“ politika ir toliau išlieka gaire – Naujasis Delis ir tęsia istorinę partnerystę su Rusija, ir plečia ryšius su JAV bei Europa.
Vašingtonas laiko Indiją labai svarbia partnere, ypač atsveriant Kinijos galią.
Tačiau N. Modi ne kartą akcentavo „daugiapolio“ pasaulio tvarką ir nepasiduoda raginimams atriboti Indiją nuo Maskvos.
„Indija siekia išlaikyti savo senus santykius su Rusija, kurie yra gyvybiškai svarbūs ne tik sunkių santykių su Kinija valdymui, bet ir strateginei autonomijai – pagrindiniam jos užsienio politikos principui“, – sakė Praveenas Donthi iš nevyriausybinės organizacijos „International Crisis Group“.
(be temos)