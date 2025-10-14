„Google“ Indijoje ir statys didžiausią DI centrą už JAV ribų

Apie tai V. Zelenskis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Dabar, pasibaigus karui Artimuosiuose Rytuose, svarbu neprarasti postūmio siekti taikos. Karas Europoje taip pat gali būti užbaigtas, o tam labai svarbus tiek Jungtinių Valstijų, tiek kitų partnerių lyderio vaidmuo“, – rašė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad su Alexanderiu Stubbu apie šiuos klausimus kalbėjosi beveik valandą.
„Deriname savo pozicijas. Svarbu, kad Prezidentui Trumpui pavyko įgyvendinti būtinus veiksmus, kad būtų išlaisvinti įkaitai ir sustabdytas karas Gazoje. Neabejotina, kad tinkami Jungtinių Valstijų veiksmai gali padėti nutraukti ir Rusijos karą prieš Ukrainą. Turime atitinkamą viziją šiuo klausimu“, – pabrėžė V. Zelenskis.
V. Zelenskis su Suomijos Prezidentu taip pat aptarė pastarojo meto Rusijos išpuolius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir būtinybę stiprinti priešlėktuvinę gynybą bei padėkojo Suomijai už jos norą padėti ukrainiečiams.
„Iš Rusijos turi būti atimtos priemonės tęsti karą ir terorą – tai gali tapti patikimiausiu taikos mūsų regione pagrindu“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 10 d. V. Zelenskis ir A. Stubbas telefonu aptarė saugumo garantijas Ukrainai.
Naujausi komentarai