Miuncheno konferencijos vadovas: Grenlandijos „cirkas“ kenkia Ukrainos taikos pastangoms

D. Trumpo ambicijos perimti šią Arkties teritoriją, kuri priklauso NATO sąjungininkei Danijai, dominavo Davose (Šveicarija) vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume – svarbiame politikos formuotojų ir verslo lyderių susitikime, kuriame tradiciškai keičiamasi nuomonėmis įvairiais klausimais.
„Galiu pasakyti tik tiek: šauta pro šalį“, – penktadienį Vokietijos visuomeninio transliuotojo ZDF transliuojamoje rytinėje laidoje sakė MSC vadovas Wolfgangas Ischingeris.
„Mes turėjome iš Davoso pasiųsti signalą Rusijos pusei, kad šis karas pagaliau turi baigtis“, – sakė jis, apibūdindamas Vakarų sąjungininkų ginčą dėl Grenlandijos kaip „visiškai nereikalingą“ ir „žalingą“.
Trečiadienį Davose netikėtai pakeitęs savo poziciją D. Trumpas pareiškė, kad nenaudos jėgos užimti Grenlandijai – didžiausiai pasaulyje salai, kurią, jo teigimu, JAV turi kontroliuoti nacionalinio saugumo sumetimais.
Jis taip pat atšaukė grasinimus įvesti naujus muitus aštuonioms Europos NATO sąjungininkėms, kurios priešinosi jo pasiūlymui perimti salą, tarp jų – Danijai ir Vokietijai.
Po derybų su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte Davose trečiadienio vakarą D. Trumpas sakė, kad buvo sukurtas būsimo susitarimo dėl Grenlandijos ir viso Arkties regiono pagrindas, tačiau daugiau detalių neatskleidė.
W. Ischingeris sakė manantis, kad D. Trumpo kurso pasikeitimą lėmė Europos atsakomųjų muitų grėsmė, apdairi Europos vadovų pozicija ir pasipriešinimas pačiose JAV.
Praėjusią savaitę respublikonų senatorė Lisa Murkowski ir demokratė Jeanne Shaheen pristatė įstatymo projektą, kuris uždraustų D. Trumpo administracijai aneksuoti, okupuoti ar kitaip kontroliuoti NATO sąjungininkės teritoriją be šalies partnerės sutikimo.
Kita vertus, W. Ischingeris pabrėžė, kad svarbu išlaikyti D. Trumpą kaip sąjungininką, pažymėdamas, kad be JAV nebūtų įmanoma daryti spaudimo Rusijai, kad ši nutrauktų karą Ukrainoje.