 Moldova traukiasi iš NVS

Moldova traukiasi iš NVS

2026-01-20 13:08
BNS inf.

Moldovos užsienio reikalų ministras Mihai Popsoi pirmadienį pareiškė, kad šalis vykdo būtinas procedūras, kad galutinai pasitrauktų iš Rusijos vadovaujamos Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS).

Moldova traukiasi iš NVS
Moldova traukiasi iš NVS / Scanpix nuotr.

Jį cituoja naujienų agentūra „Reuters“.

Viena skurdžiausių Europos valstybių Moldova nedalyvauja NVS veikloje nuo 2023 metų.

„Norėčiau tik pasakyti, kad šiuo metu patvirtiname trijų susitarimų su NVS denonsavimą“, – Moldovos radijui sakė ministras, turėdamas omenyje susitarimus, kuriais remiantis 1991-aisiais buvo įkurta ši organizacija.

„Šių trijų susitarimų denonsavimas reikš, kad teisiniu požiūriu nebesame narė. De facto mes kuriam laikui sustabdėme savo dalyvavimą, bet de jure vis dar esame (nariai)“, – pridūrė M. Popsoi.

Šiame straipsnyje:
Moldova
Rusija
NVS

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų