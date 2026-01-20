Moldova traukiasi iš NVS

Jį cituoja naujienų agentūra „Reuters“.
Viena skurdžiausių Europos valstybių Moldova nedalyvauja NVS veikloje nuo 2023 metų.
„Norėčiau tik pasakyti, kad šiuo metu patvirtiname trijų susitarimų su NVS denonsavimą“, – Moldovos radijui sakė ministras, turėdamas omenyje susitarimus, kuriais remiantis 1991-aisiais buvo įkurta ši organizacija.
„Šių trijų susitarimų denonsavimas reikš, kad teisiniu požiūriu nebesame narė. De facto mes kuriam laikui sustabdėme savo dalyvavimą, bet de jure vis dar esame (nariai)“, – pridūrė M. Popsoi.
