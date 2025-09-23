Moldovos prezidentė: Rusija bando kurstyti suirutę, pirkti balsus

Buvusi sovietinė respublika, įsiterpusi tarp karo draskomos Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) narės Rumunijos, ne kartą perspėjo dėl Rusijos kišimosi.
Moldovos gyventojai sekmadienį balsuos įtemptuose parlamento rinkimuose.
„Šimtams asmenų (Rusija) moka, kad jie provokuotų neramumus, smurtą ir skleistų baimę“, – pirmadienio vakarą transliuotame vaizdo įraše sakė M. Sandu.
Ji teigė, kad „Kremlius leidžia šimtus milijonų eurų, kad nupirktų šimtus tūkstančių balsų“, ir ragino piliečius neleisti į valdžią grįžti „tiems, kurie dabar perka balsus“.
Pirmadienį Moldovos valdžios institucijos pranešė, kad po 250 kratų visoje šalyje sulaikė 74 žmones.
Reidai buvo „susiję su baudžiamąja byla dėl rengimosi masinėms riaušėms ir destabilizacijai, kurie buvo koordinuojami iš Rusijos Federacijos per kriminalinius elementus“, sakoma policijos pareiškime.
Tyrėjų teigimu, Rusija planavo Serbijoje apmokyti jaunus moldavus taktikos, kuri turėjo būti naudojama prieš policiją per protestus.
„Jų misija: organizuoti smurtą prieš ir po rinkimų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Sandu nacionalinio saugumo vadovas Stanislavas Secrieru.
Prorusiškos opozicijos lyderis, buvęs prezidentas Igoris Dodonas sakė, kad jo Socialistų partijos regioniniuose biuruose buvo atliktos kai kurios kratos. Jis apkaltino M. Sandu valdančiąją partiją PAS bauginimu.
„Šimtai kasdienių kratų ir išpuolių prieš mūsų kolegas (...) rodo Maia Sandu baimę dėl rinkimų rezultatų. Jie žino, kad pralaimės šiuos rinkimus“, – sakė jis spaudos konferencijoje.
Nors dauguma prieš rinkimus atliktų apklausų rodo, kad PAS pirmauja, analitikai teigia, kad sekmadienio balsavimo rezultatai nenuspėjami.
Praėjusiais metais, vadovaujant M. Sandu, Moldova pradėjo derybas dėl stojimo į ES.
Naujausi komentarai