Nauja JAV karo laivų klasė vadinsis Trumpo vardu

Iš pradžių bus pastatyti du klasės „Trump“ laivai, tačiau, pasak prezidento, jų skaičius gali žymiai išaugti. Jis teigė, kad tai bus „vieni iš grėsmingiausių paviršinių karo laivų“ ir „didžiausi karo laivai mūsų šalies istorijoje“.
D. Trumpas apie tai paskelbė savo Mar-a-Lago rezidencijoje Floridoje kartu su Pentagono vadovu Pete‘u Hegsethu, valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir laivyno sekretoriumi Johnu Phelanu. Pristatymo metu šalia buvo išstatyti stendai su numatomų aukštųjų technologijų laivų vaizdais.
Paklaustas, ar planuojami karo laivai yra atsakas Vašingtono konkurentui Pekinui, D. Trumpas kažką konkrečiai pasakyti atsisakė, vietoj to pareikšdamas, kad „tai atsakas visiems, ne Kinijai. Mes su Kinija puikiai sutariame.“
Jis sakė, kad laivai svers nuo 30 tūkst. iki 40 tūkst. tonų ir bus ginkluoti raketomis bei patrankomis, taip pat dar tik kuriamais ginklais, pavyzdžiui, lazeriais ir hipergarsinėmis raketomis.
Be to, jie galės gabenti branduolinius ginklus, pavyzdžiui, jūroje paleidžiamas branduolines raketas, sakė D. Trumpas.
Klasės „Trump“ laivai bus žymiai didesni už esamus JAV eskadrinius minininkus ir kreiserius, tačiau prezidento nurodytas tonažas yra šiek tiek mažesnis nei paskutinių klasės „Iowa“ amerikiečių karo laivų, kurie buvo išimti iš eksploatacijos praėjusio amžiaus pabaigoje.
„Galingiausias laivynas pasaulyje“
D. Trumpas, kuris praeityje skundėsi dėl JAV laivų išvaizdos, teigė pats padėsiantis kariniam jūrų laivynui projektuoti naujuosius laivus, „nes esu labai estetiškas žmogus“.
Šis D. Trumpo pranešimas pasirodė praėjus vos keletui dienų po to, kai karinis jūrų laivynas paskelbė apie planus kurti naujos klasės laivus – fregatas FF(X), kurios, kaip teigiama, „papildys didesnius, daugiafunkcinius karo laivyno laivus“.
Anot J. Phelano, fregatų FF(X) pagrindą sudarys esamas laivų statytojo HII projektas, kurį jau naudoja Jungtinių Valstijų pakrančių apsauga, be to, siekiama, kad pirmoji iš naujųjų fregatų į vandenį būtų nuleista dar iki 2028 m.
Planai kurti naująsias fregatas buvo pristatyti po to, kai J. Phelanas lapkričio pabaigoje paskelbė, kad bus atšaukiamos keturios iš šešių numatytų klasės „Constellation“ fregatų, o du jau statomi laivai yra „peržiūrimi“.
Šiuo metu Vašingtonas smarkiai atsilieka nuo Pekino pagal karinio jūrų laivyno laivų skaičių, o metų pradžioje Kongresui pateiktoje ataskaitoje pažymėta, kad JAV kariuomenės pareigūnai ir kiti stebėtojai yra susirūpinę dėl Kinijos laivų statybos tempų.
„Mes ketiname atkurti Amerikos, kaip vienos iš galingųjų laivų statybos valstybių, pozicijas“, – pirmadienį sakė D. Trumpas. „Mes užtikrinsime, kad JAV dar ilgai ateityje turėtų galingiausią laivyną pasaulyje, o karo laivai padės mums tai pasiekti“, – pridūrė jis.
