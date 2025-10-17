 JAV vėl smogė įtariamam narkotikų gabentojų laivui Karibų jūroje

JAV vėl smogė įtariamam narkotikų gabentojų laivui Karibų jūroje

2025-10-17 10:07
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV kariuomenė Karibų jūroje iš oro atakavo laivą, kaip įtariama, gabenusį narkotikus, ketvirtadienį pranešė JAV žiniasklaida.

JAV vėl smogė įtariamam narkotikų gabentojų laivui Karibų jūroje
JAV vėl smogė įtariamam narkotikų gabentojų laivui Karibų jūroje / Asociatyvi Scanpix nuotr.

CNN ir „ABC News“, remdamosi JAV vyriausybės pareigūnais, pranešė, kad po smūgio liko gyvų žmonių.

Pastarosiomis savaitėmis JAV kariuomenė Karibuose ne kartą apšaudė įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivus. Teigiama, kad per šiuos veiksmus žuvo daugiau kaip 20 žmonių.

Šie smūgiai sulaukė kritikos, iš dalies dėl to, kad administracija iš pradžių nepaaiškino, kokiu teisiniu pagrindu vykdomos šios operacijos, kurios, kritikų teigimu, prilygsta neteisminėms egzekucijoms tarptautiniuose vandenyse.

Trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino leidęs Centrinei žvalgybos agentūrai (CŽA) vykdyti slaptas operacijas Venesueloje.

D. Trumpas sakė, kad jo administracija svarsto galimybę vykdyti kovos su narkotikais operacijas sausumoje – šalia kariuomenės jau vykdomų atakų jūroje.

Venesuelos prezidentas Nicolás Maduro ketvirtadienį apkaltino JAV vyriausybę vykdant psichologinį karą siekiant įbauginti šią Pietų Amerikos šalį.

Šiame straipsnyje:
JAV laivynas
Karibų jūra
narkotikų prekeiviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų