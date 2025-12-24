Naujasis JAV ir Ukrainos parengtas taikos planas: kas žinoma?

Dokumentą papildys papildomi dvišaliai Jungtinių Valstijų ir Ukrainos susitarimai dėl saugumo sutarčių ir atstatymo.
V. Zelenskis nepaskelbė paties dokumento projekto, tačiau Kyjive vykusiame susitikime su žurnalistais jis punktas po punkto išdėstė plano turinį.
Toliau pateikiame V. Zelenskio pranešimo apžvalgą.
1. Ukrainos suverenitetas bus dar kartą patvirtintas. Mes pareiškiame, kad Ukraina yra suvereni valstybė, ir visos susitarimą pasirašiusios šalys tai patvirtina savo parašais.
2. Šis dokumentas yra visapusiškas ir besąlyginis nepuolimo susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos. Siekiant paremti ilgalaikę taiką, bus sukurtas stebėsenos mechanizmas, skirtas prižiūrėti kontaktinę liniją naudojant kosmose veikiančias nepilotuojamas stebėjimo sistemas, užtikrinti ankstyvą pranešimą apie pažeidimus ir spręsti konfliktus. Techninės komandos susitars dėl visų detalių.
3. Ukraina gaus stiprias saugumo garantijas.
4. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydis taikos metu išliks 800 tūkst. karių.
5. Jungtinės Valstijos, NATO ir Europos valstybės signatarės suteiks Ukrainai saugumo garantijas, kurios atitiks 5-ąjį (NATO sutarties) straipsnį.
a. Jei Rusija įsiverš į Ukrainą, be koordinuoto karinio atsako taip pat bus atnaujintos visos pasaulinės sankcijos Rusijai.
b. Jei Ukraina įsiverš į Rusiją arba be provokacijos pradės šaudyti į Rusijos teritoriją, saugumo garantijos bus laikomos niekinėmis. Jei Rusija pradės šaudyti į Ukrainą, įsigalios saugumo garantijos.
c. Pagal šį susitarimą dvišalės saugumo garantijos neatmetamos.
6. Rusija įformins nepuolimo politiką Europos ir Ukrainos atžvilgiu visuose reikiamuose įstatymuose ir visuose reikalaujamuose ratifikavimo dokumentuose.
7. Ukraina taps Europos Sąjungos nare per konkrečiai nustatytą laikotarpį ir gaus trumpalaikę privilegijuotą prieigą prie Europos rinkos.
8. Stiprus Ukrainos pasaulinio vystymosi paketas, kuris bus apibrėžtas atskirame susitarime dėl investicijų ir būsimo klestėjimo. Jis apims platų ekonomikos sričių spektrą, įskaitant, bet neapsiribojant:
a. Ukrainos plėtros fondo, skirto investuoti į sparčiai augančius sektorius, įskaitant technologijas, duomenų centrus ir dirbtinį intelektą, įsteigimas.
b. Jungtinių Valstijų ir JAV įmonės bendradarbiaus su Ukraina ir kartu investuos į atkūrimą, taip pat į Ukrainos dujų infrastruktūros, įskaitant jos vamzdynus ir saugyklas, plėtrą, modernizavimą ir eksploatavimą.
c. Bus dedamos bendros pastangos atkurti karo nuniokotas teritorijas, siekiant atkurti, perstatyti ir modernizuoti miestus ir gyvenamuosius rajonus.
d. Infrastruktūros plėtra.
e. Mineralų ir gamtos išteklių gavyba.
f. Pasaulio bankas suteiks specialų finansavimo paketą, kad būtų užtikrintas finansavimas šioms pastangoms paspartinti.
g. Bus įsteigta aukšto lygio darbo grupė, įskaitant pirmaujančio pasaulinio finansų lyderio paskyrimą gerovės administratoriumi, kuris organizuotų strateginio atkūrimo plano įgyvendinimą ir maksimaliai padidintų ateities klestėjimo galimybes.
9. Bus įsteigti keli fondai, skirti Ukrainos ekonomikos atkūrimui, nukentėjusių vietovių ir regionų atstatymui bei humanitariniams klausimams spręsti.
a. Jungtinės Valstijos ir Europos šalys įsteigs kapitalo ir dotacijų fondą, kurio tikslinis dydis – 200 mlrd. JAV dolerių, skirtą skaidrioms ir veiksmingoms investicijoms Ukrainoje.
b. Ukrainos pokario atstatymui bus panaudotos įvairios kapitalo investicijos ir kitos finansinės priemonės. Pasaulinės atstatymo institucijos naudosis mechanizmais šioms pastangoms stiprinti ir palengvinti.
c. Ukraina įgyvendins geriausius pasaulinius standartus, kad pritrauktų tiesiogines užsienio investicijas.
d. Ukraina pasilieka teisę į kompensaciją už padarytą žalą.
10. Pasirašius šį susitarimą, Ukraina paspartins laisvosios prekybos susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis sudarymo procesą.
11. Ukraina patvirtina, kad pagal Branduolinių ginklų neplatinimo sutartį ji liks nebranduoline valstybe.
12. Zaporižios atominę elektrinę bendrai valdys trys šalys: Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Rusija.
13. Abi šalys įsipareigoja mokyklose ir visoje visuomenėje įgyvendinti švietimo programas, kurios skatintų supratimą ir toleranciją skirtingų kultūrų atžvilgiu ir panaikintų rasizmą bei išankstinį nusistatymą. Ukraina įgyvendins Europos Sąjungos taisykles dėl religinės tolerancijos ir mažumų kalbų apsaugos.
14. Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono srityse kariuomenės dislokavimo linija šio susitarimo dieną de facto pripažįstama sąlyčio linija.
a. Mes, kaip šalys, de facto patvirtiname, kad tai yra sąlyčio linija – ten, kur šiuo metu esame.
b. Bus sušaukta darbo grupė, kuri nustatys pajėgų perdislokavimą, būtiną konfliktui užbaigti, taip pat apibrėš potencialių būsimų specialiųjų ekonominių zonų parametrus.
c. Sudarius lygiavertį pajėgų judėjimo pagrindą, tarptautinės pajėgos bus dislokuotos ties sąlyčio linija, kad būtų stebima, kaip laikomasi šio susitarimo. Jei bus priimtas sprendimas įsteigti tokią zoną, reikės specialaus Ukrainos parlamento pritarimo arba referendumo.
d. Kad šis susitarimas įsigaliotų, Rusijos Federacija turi išvesti savo kariuomenę iš Dnipropetrovsko, Mykolajivo, Sumų ir Charkivo sričių.
e. Šalys susitaria laikytis 1949 metų Ženevos konvencijų ir jų papildomų protokolų taisyklių, garantijų ir įsipareigojimų, kurie visa apimtimi taikomi teritorijai, įskaitant visuotinai pripažintas žmogaus teises.
15. Pasiekus būsimus teritorinius susitarimus, tiek Rusijos Federacija, tiek Ukraina įsipareigoja nekeisti šių susitarimų jėga.
16. Rusija netrukdys Ukrainai naudoti Dnipro upės ir Juodosios jūros komerciniais tikslais.
17. Bus įsteigtas humanitarinis komitetas dar neišspręstiems klausimams nagrinėti.
a. Visi likę karo belaisviai, įskaitant tuos, kurie buvo nuteisti Rusijos sistemos nuo 2014 metų iki šių dienų, bus apkeisti principu „visi už visus“.
b. Visi sulaikyti civiliai ir įkaitai, įskaitant vaikus ir politinius kalinius, bus grąžinti.
c. Bus imtasi priemonių konfliktų aukų problemoms ir kančioms spręsti.
18. Ukraina privalo surengti rinkimus kuo greičiau po susitarimo pasirašymo.
19. Šis susitarimas yra teisiškai įpareigojantis. Jo įgyvendinimą stebės ir garantuos prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pirmininkaujama Taikos taryba. Šiame mechanizme dalyvaus Ukraina, Europa, NATO, Rusija ir Jungtinės Valstijos. Pažeidimų atveju bus taikomos sankcijos.
20. Kai visos šalys pritars šiam susitarimui, nedelsiant įsigalios visiškos paliaubos.
Rusija artimiausiu metu planuoja perduoti Vašingtonui savo atsakymą į naujausią Ukrainos taikos plano projektą, o neišspręstų jo aspektų viešai nekomentuos, trečiadienį pranešė Kremlius.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas buvo informuotas apie savaitgalį Majamyje vykusio JAV ir Rusijos derybininkų susitikimo rezultatus, pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“, cituodama prezidento atstovą spaudai Dmitrijų Peskovą.
D. Peskovas sakė, kad Rusija šiuo metu rengia savo poziciją, palaikydama ryšį su JAV pareigūnais, ir pabrėžė, kad Maskva viešai nekomentuos plano aspektų, kurie dar nėra išspręsti.
Jis pridūrė, kad Rusijos pozicija amerikiečiams žinoma jau seniai.