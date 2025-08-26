Neonacis pasikeitė lytį ir bausmę atliks moterų kalėjime

2023-iųjų liepą Saksonijos-Anhalto Halės apylinkės teismas Marlai-Svenjai Liebich skyrė 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę be lygtinio paleidimo už kraštutinių dešiniųjų veiklą, įskaitant neapykantos kurstymą, šmeižtą ir įžeidinėjimus, rašo BBC.
Tuo metu, anot Vokietijos žiniasklaidos, M.-S. Liebich dalyvavo neonacių grupuotės „Kraujas ir garbė“ veikloje.
Vis dėlto daugiausiai dėmesio susilaukė ne ekstremisto nusikaltimai, o tai, kad 2024-ųjų pabaigoje Svenas tapo Marla – oficialiuose dokumentuose jo lyties įrašas buvo pakeistas iš vyriškos į moterišką.
Šio sprendimo pagrindas buvo ką tik įsigaliojęs Vokietijos įstatymas, sustiprinęs translyčių asmenų teises. Įstatymas leidžia žmonėms pakeisti savo lyties žymenį ir vardą paprastu pareiškimu metrikacijos įstaigoje, o ne teismo sprendimu.
Visgi šis M.-S. Liebich ketinimas sukėlė pasipiktinimą.
Anot „The Sun“, pastaraisiais metais M.-S. Liebich entuziastingai rėmė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir kruviną Rusijos invaziją į Ukrainą – socialiniuose tinkluose pardavinėjo produktus su Rusiją šlovinančiu „Z“ simboliu.
Be to, neonacis ilgą laiką buvo aršus LGBTQ+ bendruomenės priešas – dar 2022 m. dalijosi degančios LGBTQ+ vėliavos nuotrauka.
„Rūpinkitės savimi ir nesusirgkite beždžionių raupais per spontaniškus pasimatymus „Grindr“ programėlėje“, – tada rašė jis.
Vyriausiasis prokuroras Dennisas Cernota Vokietijos visuomeniniam transliuotojui MDR sakė, kad M.-S. Liebich bausmę atliks Kemnico moterų kalėjime.
Savo ruožtu M.-S. Liebich apie tai skelbė „X“ platformoje.
„Pradėsiu atlikti laisvės atėmimo bausmę pagal numatytą grafiką. Rugpjūčio 29 d. 22 val. atvyksiu į Kemnico pataisos namus su savo lagaminais“, – rašė jis.
Kaip pažymėjo MDR, sprendimas dėl įkalinimo vietos bus priimtas įkalinimo pradžioje. Vyriausiasis prokuroras teigė, kad kalėjimo administracija nuspręs, ar M.-S. Liebich gali kelti grėsmę saugumui ir tvarkai ir ar bus perkeltas į kitą kalėjimą.
