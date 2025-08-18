Nepaisant ankstesnių komentarų, Trumpas pripažino paliaubas Ukrainoje kaip pageidautinas

Jis žurnalistams pridūrė, kad jį tenkintų paliaubų idėja, nes jos „iš karto sustabdytų žudymą“, nors pakartojo, kad šiuo karo metu taikos susitarimas tarp abiejų šalių yra „labai lengvai pasiekiamas“.
JAV prezidentas anksčiau per pirminį susitikimą Ovaliajame kabinete su V. Zelenskiu sakė, kad paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos yra „nereikalingos“.
„Nemanau, kad jums reikia paliaubų, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas Baltuosiuose rūmuose kartu su Ukrainos prezidentu. – Žinau, kad jos gali būti naudingos, bet taip pat galiu strategiškai suprasti, kodėl viena ar kita šalis to nenori. Yra paliaubos ir jie atstatinėja, atstatinėja ir atstatinėja, ir žinote, galbūt jie to nenori.“