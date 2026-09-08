Netanyahu – nauji nemalonumai: pranešama, kad jis buvo įspėtas apie spalio 7 d. išpuolį

Dienraštis „Haaretz“, remdamasis ištrauka iš artimiausiu metu pasirodysiančios savo žurnalistų knygos, pranešė, kad JAE prezidentas Mohamedas bin Zayedas Al Nahyanas prieš pusantros savaitės iki išpuolio kalbėjosi su B. Netanyahu ir jam pranešė, kad „Hamas“ planuoja didelio masto operaciją.
B. Netanyahu biuras šį kairiųjų pažiūrų dienraščio pranešimą pavadino „visišku melu“ ir paneigė, kad prezidentas tuo metu būtų kalbėjęsis su Jungtinių Arabų Emyratų vadovu.
Gadis Eisenkotas – buvęs kariuomenės vadas, būsiantis pagrindiniu B. Netanyahu varžovu artėjančiuose spalio 27 d. rinkimuose – apkaltino ilgametį ministrą pirmininką, kad šis vengia atsakomybės už saugumo pažeidimus ir griebiasi „apgailėtinų“ pasiteisinimų, pavyzdžiui, teigdamas, kad tą rytą, kai įvyko išpuolis, jį per vėlai pažadino.
„Netanyahu gavo dešimtis įspėjimų dėl spalio 7-osios, tačiau visus juos ignoravo. Jis netinkamas eiti pareigas“, – platformoje „X“ rašė G. Eizenkotas.
Naftalis Bennettas – buvęs ministras pirmininkas, taip pat dalyvausiantis rinkimuose – pareiškė, kad B. Netanyahu „yra asmeniškai ir tiesiogiai atsakingas“ už spalio 7 d., kai įvyko kruviniausias išpuolis Izraelio istorijoje, žuvusiųjų mirtį.
„Netanyahu daugiau nė minutės negali eiti savo pareigų“, – sakė N. Bennettas.
„Haaretz“ pranešė, kad „Hamas“ lyderis Yahya Sinwaras, kurį vėliau Izraelis likvidavo, buvo įspėjęs vieną buvusį Palestinos pareigūną, kad smogikai rengia „bauginančią operaciją“ – jo žodžiais tariant, tikrą „žemės drebėjimą“.
Pasak dienraščio, Palestinos pareigūnas šią žinią perdavė Jungtinių Arabų Emyratų patarėjui, kuris ją perdavė savo šalies vadovui, o šis paskambino B. Netanyahu.
2020 m. Jungtiniai Arabų Emyratai normalizavo santykius su Izraeliu, prezidento Donaldo Trumpo pirmosios kadencijos metu pasirašydami JAV tarpininkaujant sudarytus „Abraomo susitarimus“.
B. Netanjahu glaudžius ryšius su JAE laiko vienu iš svarbiausių pasiekimų.
Dienraštis, remdamasis daugiausia anoniminiais šaltiniais, pranešė, kad B. Netanyahu į šį įspėjimą reagavo ramiai.
B. Netanyahu jau daugelį metų siekė grupuotės „Hamas“ atžvilgiu išlaikyti status quo – buvo manoma, kad ši per Katarą finansuojama islamistinė organizacija yra labiau suinteresuota savo išlikimu nei atviru karu su Izraeliu.
Spalio 7 d. „Hamas“ įsiveržė į Izraelį, surengdama žiaurų išpuolį, kurio metu, be kita ko, viename muzikos festivalyje įvyko masinės žudynės.
Oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, per „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį žuvo 1 221 žmogus.
Be to, smogikai paėmė ir į Gazą išsivežė 251 įkaitą – 44 iš jų jau buvo negyvi.
Izraelis į šį išpuolį atsakė didžiule ofenzyva Gazos Ruože, kurios metu, pasak „Hamas“ kontroliuojamos Palestinos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos, kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais, žuvo mažiausiai 73 658 žmonės.
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