Niujorke 15 tūkst. slaugytojų surengė didžiausią visų laikų streiką dėl darbo sąlygų ir užmokesčio

Pareigūnai paskelbė nepaprastąją padėtį dėl darbo sustabdymo, apie kurį Niujorko valstijos slaugytojų asociacija (NYSNA) savo interneto svetainėje pranešė po to, kai mėnesius trukusios derybos dėl naujos sutarties atsidūrė aklavietėje.
Asociacija teigia, kad tai – didžiausias slaugytojų streikas miesto istorijoje.
Piketai buvo surengti prie kelių privačių Niujorko ligoninių, įskaitant Niujorko „Presbyterian“, „Montefiore Bronx“ ir „Mount Sinai“.
„Deja, godūs ligoninių vadovai nusprendė, kad pelnas jiems svarbiau už saugią pacientų priežiūrą, ir verčia slaugytojus streikuoti, nors mes mieliau būtume prie savo pacientų lovų, – sakė NYSNA prezidentė Nancy Hagans. – Ligoninių vadovybė atsisako spręsti svarbiausias mūsų problemas – pacientų ir slaugytojų saugą.“
Niujorko meras demokratas socialistas Zohranas Mamdani pirmadienį dalyvavo mitinge, palaikydamas slaugytojus ir sakydamas, kad „žinome, jog per Rugsėjo 11-ąją būtent slaugytojai rūpinosi sužeistaisiais“.
„Žinome, kad per pasaulinę pandemiją būtent slaugytojai ėjo į darbą, net ir savo sveikatos sąskaita“, – sakė jis, dėvėdamas raudoną NYSNA šaliką.
Z. Mamdani paragino visas puses „nedelsiant grįžti prie derybų stalo ir jo nepalikti. Derybos turi būti sąžiningos“.
Ligoninės, kurias palietė streikas, stengėsi kai kuriuos pacientus išrašyti arba perkelti kitur, atšaukė kai kurias operacijas ir įdarbino laikiną personalą.
Ligoninės „Mount Sinai“ atstovas spaudai sakė „CBS News“, kad „deja, NYSNA nusprendė tęsti streiką, nenorėdama atsisakyti savo kraštutinių ekonominių reikalavimų, su kuriais mes negalime sutikti, tačiau esame pasirengę su 1 400 kvalifikuotų ir specializuotų slaugytojų toliau teikti saugią pacientų priežiūrą tol, kol tęsis šis streikas“.
