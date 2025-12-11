Nobelio taikos premijos laureatė pirmą kartą per 11 mėnesių pasirodė viešumoje

Ji į Norvegiją atvyko pernelyg vėlai, kad pati galėtų dalyvauti Nobelio premijos įteikimo ceremonijoje. Jos dukra Ana Corina Sosa Machado (Ana Korina Sosa Mačado) laureatės vardu priėmė šių metų Nobelio taikos premiją.
Nuo to laiko, kai ėmė slapstytis, iki ketvirtadienio vienintelis viešas M. C. Machado pasirodymas įvyko sausio 9 dieną Karakase, kai ji protestavo prieš Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Naduro) inauguraciją trečiai kadencijai.
M. C. Machado į Oslą atvyko kelios valandos po Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonijos.
