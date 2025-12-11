 Maria Corina Machado britų transliuotojui sakė grįšianti į Venesuelą

Maria Corina Machado britų transliuotojui sakė grįšianti į Venesuelą

2025-12-11 07:13
BNS inf.

Venesuelos opozicijos lyderė, Nobelio taikos premijos laureatė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) britų transliuotojui BBC ketvirtadienį sakė, kad sugrįš į savo šalį.

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado / ODD ANDERSEN / AFP nuotr.

Anksčiau ketvirtadienį ji iš savo viešbučio Osle balkono pasveikino šalininkus – tai buvo jos primas viešas pasirodymas per 11 mėnesių.

„Žinoma, kad sugrįšiu, – BBC sakė M. C. Machado. – Puikiai žinau, kuo rizikuoju.“

Kol kas neaišku, kaip Venesuelos opozicijos lyderei pavyko atkeliauti į Oslą. Į Norvegiją ji atvyko pernelyg vėlai, kad pati galėtų dalyvauti trečiadienį įvykusioje Nobelio premijos įteikimo ceremonijoje. Jos dukra Ana Corina Sosa Machado (Ana Korina Sosa Mačado) laureatės vardu priėmė šių metų Nobelio taikos premiją.

Nuo to laiko, kai ėmė slapstytis, iki ketvirtadienio vienintelis viešas M. C. Machado pasirodymas įvyko sausio 9 dieną Karakase, kai ji protestavo prieš Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Naduro) inauguraciją trečiai kadencijai.

Venesuelos generalinis prokuroras Tarekas Williamas Saabas (Tarekas Villjamas Sabas) yra sakęs, kad M. C. Machado bus laikoma bėgle, jei vyks į Norvegiją atsiimti Nobelio taikos premijos.

Šiame straipsnyje:
Nobelio premijos laureatė
Nobelio premija
Maria Corina Machado

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų