Nors kakavos pupelių kainos krito, šokolado kainų artėjant šventėms tai nepaveikė

Toliau apžvelgiame to priežastis ir dabartinę kakavos rinkos padėtį.
Dėmesio centre – Vakarų Afrika
Dramblio Kaulo Krantas ir Gana yra didžiausi pasaulyje kakavmedžių vaisių, iš kurių išgaunamos kakavos pupelės šokoladui gaminti, tiekėjai.
Šios dvi Vakarų Afrikos šalys pagamina daugiau nei pusę pasaulio produkcijos, o likusi dalis daugiausia atkeliauja iš Brazilijos, Kamerūno, Ekvadoro, Indonezijos ir Nigerijos.
Dėl plantacijų geografinės koncentracijos kakavos rinka yra labai pažeidžiama Vakarų Afrikos oro sąlygų ir medžių ligų.
Be to, kakavos pupeles augina labai daug nepriklausomų smulkiųjų ūkininkų.
Rekordiškai aukštos kainos 2024-aisiais
2021–2024 metais kakavos pupelių derlius neatitiko paklausos, todėl jų kainos smarkiai išaugo.
„Tai lėmė (...) pasiūlos problemos, kaip kad senstantys medžiai, ūglių viruso plitimas (ir) juodosios ankšties ligos plitimas“ Ganoje ir Dramblio Kaulo Krante, naujienų agentūrai AFP sakė „Rabobank“ analitikas Oranas van Dortas.
Jis pridūrė, kad taip pat įtakos turėjo mažas trąšų ir pesticidų naudojimas.
Pernai gruodį kakavos pupelių kaina Niujorko prekių biržoje pasiekė 12 tūkst. JAV dolerių už toną, nors nuo devintojo dešimtmečio ji svyravo nuo 1 tūkst. iki 4 tūkst. dolerių.
Augantis derlius
Ganoje ir Dramblio Kaulo Krante kakavos kainas, kurios šiais metais gerokai išaugo po ilgo laiko, kai jos laikėsi stabiliai, nustato šių šalių vyriausybės.
„Pirmą kartą per daugelį metų jaučiu, kad ūkininkaujame su vyriausybės palaikymu, o ne vieni“, – AFP sakė 52 metų ganietis kakavmedžių augintojas Kwame Adu.
Didesnės pajamos leido augintojams įsigyti trąšų ir techniko bei pasodinti naujų medžių.
„Praėję metai buvo geri, nes kakavmedžiams duodant vaisių prasidėjo liūtys“, – AFP sakė 50 metų ūkininkas iš Dramblio Kaulo Kranto Jeanas Kouassi.
Jam priklauso keturių hektarų ploto plantacijos, kurių dydis prilygsta beveik šešioms futbolo aikštėms.
Mažiau kakavos produktuose
„Rekordiškai aukštos žaliavų kainos privertė šokolado gamintojus priimti keletą nepopuliarių sprendimų: „šrinkfliacijos“ (kai mažinami pakuočių dydžiai), kainų didinimo ir tylaus kakavos kiekio mažinimo (produktuose)“, – pažymėjo „Saxo Bank“ analitikas Ole Hansenas.
JK užkandžių gamintojas „McVitie's“ neseniai atskleidė, kad jo batonėliai „Penguin“ ir „Club“ nebelaikomi šokoladu, nes dėl padidėjusių kainų juose sumažintas kakavos kiekis.
Dabar šie produktai apibūdinami kaip „šokolado skonio“.
Tai didelis pokytis, ypač kalbant apie „Club“, kurio reklamose būdavo šūkis: „Jei mėgstate daug šokolado ant sausainių, prisijunkite prie mūsų klubo.“
Tuo tarpu šokolado gigantai „Ferrero“, „Mars“, „Mondelez“ ir „Nestle“ pastebėjo paklausos sumažėjimą, nes pakėlė savo skanėstų kainas.
Tačiau kakavos pupelių kainos, palyginti su praėjusiais metais, smarkiai sumažėjo – Niujorko prekių biržoje kainos siekia apie 6 tūkst. dolerių už toną.
Šokoladas vis dar brangus
„Dabartinis (kainų) kritimas atėjo per vėlai, kad paveiktų jau prieš kelis mėnesius pagamintus ir įkainotus kalėdinius produktus“, – sakė O. Hansenas.
„Nestle“ AFP sakė, kad „dar per anksti komentuoti konkrečius kainų pokyčius“ po kakavos pupelių kainų kritimo.
„Pastarieji kakavos kainų pokyčiai yra padrąsinantys, tačiau rinka išlieka nepastovi“, – pridūrė bendrovė.
Tačiau yra vilties, kad parduotuvių lentynose prieš Velykas atsiras pigesnių šokoladinių kiaušinių ir zuikučių, tačiau tik tuo atveju, jei rinka stabilizuosis ties dabartiniu lygiu, sakė O. Hansenas.
