Pasakė, ar galima tikėtis pigesnio šokolado Lietuvoje

Daugiau apie tai kalbėjo „AJ Šokolado“ savininkas Algimantas Jablonskas.
– Kaip nutiko, kad šiais metais toks geras kakavos derlius? Man atrodo, jau eilę metų iš eilės kalbama apie tai, kad plantacijos nyksta, menksta, karšti orai, kakava gadinama.
– Manau, kad žmonės prisitaiko, jie tiesiog išmoksta, kaip saugoti kakavos pupeles, nežiūrint į tai, koks yra oras. Manau, kad dėl to jau kažkiek išsaugota buvo kakavos pupelių. Be abejo, ir tie orai buvo žymiai palankesni šiais metais nei praėjusiais.
– Sako, kad jeigu bus daug kakavos pupelių, atsiras jų perteklius pasaulinėje rinkoje ir tai galbūt atpigins šokoladą. Kada tą pigimą galime pajusti ir čia, Lietuvoje?
– Pasižiūrėjau biržos kainas ir, be abejo, ta biržos kaina labai stipriai dabar krito. Jeigu kakavos pupelių tona kainavo apie 9 000 Eur, tai dabar kainuoja 5 000 Eur. Tai yra labai ženklus kritimas. Aišku, visi gamintojai, kurie būtent užsipirkinėja didelius kiekius šokolado, kakavos pupelių yra užsipirkę iš anksčiau, tomis didelėmis kainomis. Tas kainų pagerėjimas turėtų jaustis, geriausiu atveju, po 8–9 mėnesių.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Tai iki Kalėdų pigesnio šokolado tada dar tikrai nebus. Kokią dalį kakava sudaro šokolado kainos?
– Kakavos produktai, jeigu turi tikrą šokoladą, yra apie 80–90 proc. Tai yra iš tikrųjų labai daug. Toliau eina sviestas, grietinėlė, galbūt kažkokie koncentratai, pavyzdžiui, mango tyrė. Mano manymu, vis tiek didžioji dalis yra kakavos produktai.
– Kitas klausimas, jeigu ir dabar tokį brangų šokoladą vartotojai perka, ar tikrai gamintojai norės taip greitai mažinti kainas? Kaip jūs sakote, galbūt po 8 mėnesių, kitą vasarą mes galėsime turėti pigesnį šokoladą.
– Man tas šuolis yra labai naujas ir, aišku, čia yra ne tik man. Tas pabrangimas buvo absoliutus šokas ir mums šokolado žaliava pabrango mažiausiai 2 kartus. Kaip atsitiks po tų 8–9 mėnesių, negaliu stipriai prognozuoti. Šokolado poreikis, mano manymu, auga. Pavyzdžiui, kinai tampa vis turtingesni ir vis daugiau perka prabangos produktų, tokių kaip šokoladas. Tai, kad kaina galėtų stipriai kristi, labai abejoju, kadangi vis tiek darbo kaštai auga, visos sąnaudos irgi labai stipriai auga, kad atpigs galutinė produkcija – sunkiai tikėtina.
– Taip pat yra pastebėta, kad šokoladui pabrangus iki neregėtų aukštumų gyventojai pradėjo jo vartoti vis mažiau ir greičiausiai keičia kažkokiais kitais produktais. Jeigu, tarkime, šokoladas atpinga, ar šokolado paklausa taip pat lengvai atšoktų atgal? Tai reiškia, kad pasaulis vėl mėgautųsi šokoladu?
– Matote, „AJ Šokoladas“ gamina pačios aukščiausios kokybės šokoladą, jis pas mus yra galbūt brangesnis nei vidutinis. Tie žmonės, kurie įpratę prie tos kokybės, tikrai nepastebiu, kad jie vartotų mažiau nei kai buvo pigesnis nei dabar. Manau, kad tas vartojimas, bent jau mūsų kategorijos šokoladų, turėtų išlikti toks pats.
– Taip pat pažymėta ir tai, kad kai kakava išbrango labai stipriai, kai kurie šokolado gamintojai bandė kakavą pakeisti ir tikriausiai tą daro ir dabar. Kyla klausimas – kuo galima pakeisti kakavą ir ar vartotojui tai tinka, nes skonis tikriausiai irgi turėtų keistis?
– Turiu labai gerą patirtį per daug verslo metų, žinau, kad geriau pakelti kainą, negu sumažinti kokybę. Mes net nesvarstėme pakeisti kažkuo kitu, iš tikrųjų šiek tiek pakėlėme kainą, bet nemažinome kokybės nė vienu procentu.
– Bet gamintojai tikriausiai bandė daryti?
– Tie, kurie konkuruoja kainomis, o ne kokybe, manau, kad buvo priversti tą daryti. Tie pigūs šokoladai, kurie ir šiaip galbūt gaminami ne iš tikro šokolado, o iš kažkokio glaisto – jų gamintojai tikrai gali kažko prisigalvoti, kad būtų saldu, panašu į šokoladą. Aš jau atvirai net nesigilinau, ar tą įmanoma padaryti kažkaip kitaip. Tiesiog mes išlaikėme tą kokybę, kurią turime jau 22 metus.
