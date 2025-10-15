Norvegijos karinė parama Ukrainai kitąmet turėtų siekti beveik šešis milijardus eurų

Norvegijos gynybos ministerija šias lėšas karinei pagalbai laiko prioritetinėmis, siekdama remti Ukrainos suverenitetą ir regiono saugumo pajėgas. Dokumente pabrėžiamos ateinančių metų prioritetinės sritys – nacionalinio saugumo stiprinimas ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms.
„Gynybos biudžete tai atsispindi dviem pagrindinėmis priemonėmis: tolesniu ginkluotųjų pajėgų stiprinimu pagal ilgalaikį planą ir tolesniu didelės karinės paramos teikimu Ukrainai“, – rašoma pranešime spaudai.
Skaičiuojama, kad bendras Norvegijos gynybos biudžetas 2026 m. turėtų siekti maždaug 15,4 mrld. eurų ir sudaryti apie 3,4 proc. šalies BVP.