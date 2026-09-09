Norvegijos premjeras: į Zelenskio lėktuvą pakeliui į Oslą vos nepataikė dronas

„Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos. Štai kokioje realybėje jis gyvena“, – Norvegijos visuomeniniam transliuotojui NRK sakė J. G. Store.
Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą.
Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė išsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūrai AFP nurodė: „Moldovoje buvo paskelbtas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos (dronas).“
Šaltinis „perdėtu“ pavadino teiginį, kad V. Zelenskiui grėsė pavojus.
Ukrainos lyderis į Oslą atvyko antradienio vakarą. Tada jis su J. G. Store, finansų ministru Jensu Stoltenbergu ir užsienio reikalų ministru Espenu Barthu Eide aptarė Norvegijos karinę paramą, įskaitant paramą oro gynybos srityje ir civilinę pagalbą.
Trečiadienį jis kartu su daugybe kitų garbingų svečių iš užsienio dalyvavo karaliaus Haraldo laidotuvėse. Norvegijos monarchas mirė rugpjūčio 28 d., būdamas 89-erių.
V. Zelenskis po laidotuvių išvyko iš Norvegijos ir keliauja į Kanadą derybų su lyderiais, NRK teigė J. G. Store.
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