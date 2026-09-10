Norvegijos premjeras: pakeliui į Oslą Volodymyro Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas

Jonas Gahras Store (Jonas Garas Stiorė) Norvegijos visuomeniniam transliuotojui NRK sakė, kad V. Zelenskio lėktuvą „beveik kliudė dronas, kai lėktuvas kilo iš Moldovos“.
Tačiau šaltinis Ukrainos prezidentūroje teiginį, kad V. Zelenskiui grėsė pavojus, pavadino perdėtu.
„Moldovoje buvo paskelbtas pavojus, kai Rusijos (dronas) įskrido į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis.
Kišiniove vyriausybės atstovas spaudai Dumitru Ciorici (Dumitru Čoričis) sakė, kad Moldova savo oro erdvę uždarė antradienio popietę, netrukus po 16 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku dėl iš Ukrainos pusės atskridusio Rusijos drono.
„Oro erdvė buvo uždaryta siekiant apsaugoti tuo metu virš Moldovos skridusius orlaivius: dėl to buvo atidėti trys išvykimai ir keturi atvykimai“, – sakė jis.
„Po 17 val. 20 min. pareigūnai patvirtino, kad dronas nukrito ir sprogo (...) maždaug už 160 kilometrų nuo Kišiniovo tarptautinio oro uosto, – nurodė atstovas. – Tada skrydžių apribojimai buvo panaikinti. Dėl tos pačios priežasties Ukrainos prezidento Zelenskio lėktuvas pakilo (...) vėliau, nei planuota.“
V. Zelenskis į Oslą atvyko antradienio vakarą ir su J. G. Store, finansų ministru Jensu Stoltenbergu bei užsienio reikalų ministru Espenu Barthu Eide (Espenu Bartu Eide) aptarė Norvegijos karinę pagalbą, įskaitant paramą oro gynybai, bei civilinę paramą.
Trečiadienį V. Zelenskis kartu su daugeliu kitų užsienio lyderių dalyvavo Norvegijos karaliaus Haraldo V, kuris mirė rugpjūčio 28 dieną būdamas 89 metų, laidotuvėse.
Po to V. Zelenskis išvyko iš Norvegijos į Kanadą, kur vyks derybos su šios šalies vadovais, NRK sakė J. G. Store.
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