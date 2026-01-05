Nuverstasis Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro Niujorko teisme nepripažino savo kaltės

63 metų N. Maduro federaliniam teisėjui Manhatane sakė, kad buvo „pagrobtas“ iš Venesuelos, ir, kaip rašo JAV žiniasklaida, pareiškė: „Esu nekaltas, nesu kaltas.“
„Aš vis dar esu savo šalies prezidentas“, – cituojamas jis.
N. Maduro žmona Cilia Flores (Silija Flores) taip pat nepripažino kaltės.
Kairiųjų pažiūrų prezidentas N. Maduro kartu su žmona buvo priverstinai išskraidinti iš Karakaso per šeštadienį anksti ryte JAV surengtą puolimą, kurio metu veikė komandosai, bombardavo reaktyviniai lėktuvai ir buvo pasitelktos didžiulės karinio jūrų laivyno pajėgos.
Savaitgalį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė, kad Jungtinės Valstijos nuo šiol valdo Venesuelą, siekdamos atkurti ir kontroliuoti jos didžiulę, bet nefunkcionuojančią naftos pramonę.
Pasaulio politikai perspėjo JAV gerbti Venesuelos suverenitetą, įskaitant Meksikos prezidentę Claudią Sheinbaum (Klaudiją Šeinbaum), kuri pareiškė, kad Amerikos žemynai nepriklauso jokiai galybei.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro (Gustavas Petras), kurio šalis ribojasi su Venesuela, pareiškė, kad dėl JAV prezidento grasinimų imtis karinių veiksmų ir Kolumbijoje yra pasiruošęs „imtis ginklų“.
N. Maduro prezidentu tapo 2013 metais, pakeitęs savo pirmtaką Hugo Chavezą (Hugo Čavesą), kuris buvo toks pat griežtų pažiūrų socialistas.
Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga teigia, kad jis liko valdžioje klastodamas rinkimus, įkalindamas oponentus ir įgalindamas didžiulę korupciją.
Kol kas D. Trumpo administracija nurodo, kad nori tęsti santykius su likusia N. Maduro aplinka, jei ji paklus JAV reikalavimams.
Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) pareikalavo, kad JAV grąžintų N. Maduro, nors vėlai sekmadienį socialiniame tinkle paskelbtame įraše ji kalbėjo taikiau, pasiūlydama bendradarbiauti su D. Trumpu ir palaikyti pagarbius santykius su JAV.
D. Trumpas leido suprasti, kad nėra nusiteikęs padėti opozicijos kandidatams, anksčiau laikytiems teisėtais suklastotų rinkimų nugalėtojais, perimti valdžią.
Naujausi komentarai