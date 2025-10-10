Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis po pranešimų apie grėsmę atsisakė dalyvauti debatuose

Belgijos pareigūnai ketvirtadienį sulaikė tris jaunuolius, įtariamus džihadistų įkvėptu sąmokslu surengti išpuolį prieš šalies ministrą pirmininką ir kitus politikus panaudojant dronus.
Belgų federalinė prokurorė Ann Fransen (An Fransen) spaudos konferencijoje pranešė, kad jaunuoliai buvo sulaikyti šiauriniame Antverpeno mieste ir kad „yra požymių, jog įtariamieji siekė sukonstruoti droną, galintį gabenti krovinį“.
Prokurorė atsisakė atskleisti, prieš kuriuos politinius veikėjus buvo rengiamas sąmokslas, bet premjerui artimi šaltiniai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad jis buvo vienas iš galimų taikinių.
Penktadienį belgų televizija VRT pranešė, kad sąmokslininkų planuose galėjo figūruoti ir G. Wildersas, į kurį seniai taikosi džihadistų grupuotės.
G. Wildersas socialiniame tinkle „X“ įdėjo nuorodą į belgų žiniasklaidos straipsnį, kuriame rašoma, kad ir jis buvo taikinys, ir pakomentavo: „Dabar tiriama, ar tai tiesa, ar ne.“
„Kol to nesužinosiu, niekur neisiu“, – pridūrė jis.
Prieš islamą ir imigrantus nusiteikęs G. Wildersas nuolat sulaukia grasinimų mirtimi ir dėl to nuo 2004 metų yra saugomas policijos.
Apie naujausią galimą grėsmę jo atžvilgiu pranešta Nyderlanduose intensyviai vykstant rinkimų kampanijai.
G. Wilderso kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV) šiuo metu pagal populiarumą pirmauja, bet daug olandų dar nėra apsisprendę, kaip balsuos per spalio 29-osios rinkimus.
Naujausi komentarai