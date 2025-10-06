Nyderlandų teisėjai svarsto skundą dėl savižudybės su pagalba

Nyderlandai 2002 metais įteisino eutanaziją ir savižudybę su pagalba, tačiau labai griežtomis sąlygomis. Ji buvo pirmoji šalis pasaulyje, žengusi tokį žingsnį.
Savižudybė su pagalba yra teisėta tik tada, kai ją atlieka gydytojas, nustatęs, kad paciento kančios yra „nepakeliamos ir nėra jokių perspektyvų, kad jo būklė pagerės“.
Gydytojas taip pat turi padaryti išvadą, kad nėra jokios pagrįsto alternatyvaus gydymo, ir pasikonsultuoti su kitu nepriklausomu kolega, kuris turi padaryti tą pačią išvadą.
Kampanijos grupė „Paskutinio noro kooperatyvas“ (CLW) 2022 metais padavė valstybę į teismą, teigdama, kad šie apribojimai pažeidžia pacientų teises pasirinkti, kaip ir kada mirti.
Teismas priėmė valstybei palankų sprendimą, todėl CLW kreipėsi į Hagos apeliacinį teismą.
„Eutanazijos įstatymas daugeliui siūlo sprendimą, bet ne visišką. Jis taip pat nėra pakankamas visiems“, – teismui sakė CLW advokatas Timas Visas.
Dabartiniai įstatymai „daugelį palieka užribyje ir nesuteikia teisės pačiam spręsti dėl savo gyvenimo pabaigos“, sakė T. Visas.
Vis daugiau olandų renkasi eutanaziją.
Remiantis oficialia statistika, 2024 metais tokiu būdu iš viso mirė 9 958 žmonės.
Tai buvo 10 proc. daugiau nei ankstesniais metais, teigia Regioninis eutanazijos peržiūros komitetas.
Eutanazija – tai kai gydytojas suleidžia mirtiną vaistą, kad nutrauktų paciento gyvenimą.
Savižudybė su pagalba – kai gydytojas duoda pacientui nuryti nuodingą medžiagą.
