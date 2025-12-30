Nyderlanduose paskutinį kartą poškės fejerverkai

Ugniagesiai, ligoninės ir policija baiminasi itin sunkios nakties. Šalyje smarkiai išaugo pirotechnikos gaminių pardavimai. Sektorius prognozuoja, kad jų bus realizuota apie 20 proc. daugiau, lyginant su ankstesniais metais.
Anot policijos, auga ir nelegalios pirotechnikos importas. Šių priemonių sprogstamoji galia yra didžiulė, policija jas lygina su bombomis ir granatomis.
Šiais metais iki gruodžio pabaigos jau konfiskuota daugiau kaip 112 tūkst. kg nelegalios pirotechnikos, antradienį pranešė naujienų agentūra ANP. Pernai atitinkamas kiekis siekė 107 tūkst. kg, 2023-iaisiais – 79 tūkst.
Šalyje auga ir nuo pirotechnikos patiriamų sunkių sužalojimų skaičius. Nuo lapkričio iki gruodžio vidurio, Rankų chirurgijos asociacijos duomenimis, sprogus petardoms, rankos, piršto ar plaštakos jau neteko dvigubai daugiau vaikų ir jaunuolių, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. To priežastis – nelegali pirotechnika. Dešimčiai jaunuolių teko amputuoti dilbį, plaštaką ar pirštus. 2024-aisiais aukų buvo keturios.
Nuo kitų metų profesionalūs fejerverkų šou bus leidžiami, tačiau jiems reikės leidimo. Dauguma olandų – 62 proc. – remia draudimą, rodo tyrimų instituto „I&O Research“ apklausa.
Pastaraisiais metais petardomis reguliariai buvo atakuojami policininkai ir ugniagesiai.
Medikai, policija, komunos, gyvūnų ir aplinkos apsaugos organizacijos daug metų reikalavo draudimo, tačiau parlamente tik pavasarį buvo surinkta balsų dauguma. Dėl administracinių techninių priežasčių draudimą bus galima įgyvendinti tik nuo kitų metų. Parlamentas dar turi pritarti priemonėms dėl sektoriaus kontrolės ir kompensacijų.
