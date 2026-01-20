 Įžūlių vagių aukomis tapo ugniagesiai: brangūs instrumentai naudojami nusikaltimams vykdyti

Žala gali siekti apie 900 tūkst. eurų
2026-01-20 13:16
Saulius Masalskas (LNK)

Nyderlandų ugniagesius ištiko netikėta bėda. Įžūlūs vagys braunasi į gaisrines ir vagia žmonių gelbėjimui skirtas galingas hidraulines žnyples ar plėstuvus. Taip itin veiksmingi ir labai brangūs instrumentai, užuot padėję ugniagesiams ir gelbėtojams, naudojami nusikaltimams vykdyti.

Įžūlių vagių aukomis tapo ugniagesiai: brangūs instrumentai naudojami nusikaltimams vykdyti / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

„Jie išdaužė langą, iš karto nuėjo prie automobilio ir pavogė tokias hidraulines žirkles. Mes jas naudojame gelbėti įstrigusiems žmonėms“, – aiškino Zunderto gaisrinės vadas K. Bartas Goosas.

Ugniagesiai šiuos įrankius naudoja, pavyzdžiui, norėdami išlaisvinti žmones po automobilių avarijų, tačiau nusikaltėliams jie reikalingi įsilaužimams. Taip Nyderlandų gaisrinės susidūrė su netikėta įsilaužimų banga.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Nuo spalio mėnesio matome, kaip smarkiai padaugėjo žirklių vagysčių“, – teigė Nyderlandų policijos atstovas K. Rene Middagas.

Anot jo, pavogta daug brangių instrumentų – daugiau nei 30 vienetų, ir nesunku įsivaizduoti, kam nusikaltėliams jų reikia.

„Tiksliai nežinome, kam nusikaltėliai naudoja šiuos įrankius, tačiau paprastai tokie instrumentai naudojami įsilaužimams ir apiplėšimams – tiek Nyderlanduose, tiek užsienyje“, – sakė K. Rene Middagas.

Vagys pasisavino ir galingą plėstuvą, kuris taip pat naudojamas gelbėjant įstrigusius žmones.

„Jie tikriausiai žino, kaip tai veikia“, – atsakė K. Bartas Goosas.

Pasak ugniagesių atstovų, tokie įrankiai kaip hidraulinės žirklės ir replės yra itin brangūs – vienas įrankis kainuoja daugiau nei 30 tūkst. eurų.

„Turint omenyje, kad jau pavogta apie 30 tokių galingų instrumentų, bendra žala gali siekti apie 900 tūkst. eurų. Tai liūdna išvada“, – skaičiavo Brabanto policijos atstovė K. Marieke van Wijk.

„Absurdas, ar ne? Jie skirti gelbėti gyvybes – mes čia ne nusikaltėlių sandėlis“, – pabrėžė K. Bartas Goosas.

Pasak jo, ugniagesiai negali laikyti tokių instrumentų seifuose, nes automobiliai turi būti parengti reaguoti nedelsiant. Nyderlanduose svarstoma, ar įrankius reikėtų specialiai žymėti, tačiau kitu atveju tektų gerokai stiprinti gaisrinių apsaugą, o tai kainuotų papildomai.

