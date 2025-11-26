Olimpijoje prasidėjo 2026 metų žiemos olimpinių žaidynių deglo estafetė

Dėl lietingų orų prognozės organizatoriai šventosios olimpinės ugnies ceremoniją turėjo perkelti į uždarą erdvę.
Deglą laikė Graikų irkluotojas Petras Gaidacis (Petros Gaidatzis), o tada prie jo prisijungė Italijos lygumų slidinėjimo čempionė Stefania Belmondo (Stefanija Belmondo).
Kreipdamasi į svečius Olimpijos archeologijos muziejuje vykusios ugnies įteikimo ceremonijos metu, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) prezidentė Kirsty Coventry (Kirsti Koventri) susigraudinusi pabrėžė sporto galią vienyti.
„Neturėjau emocingai reaguoti, bet ši vieta yra labai ypatinga“, – pridūrė ji, o jos žodžius palydėjo plojimai.
„Susiskaldžiusiame pasaulyje, kuriame gyvename šiandien, žaidynės užima tikrai simbolinę vietą. Mūsų pareiga ir atsakomybė užtikrinti, kad sportininkai iš viso pasaulio galėtų taikiai susiburti“, – sakė moteris.
„Olimpinės žaidynės visada egzistuos, kad sugriautų mums kelyje pastatytas sienas“, – sakė K. Coventry.
„Liepsna, kurią šiandien uždegame, neša ne tik sportininkų viltis, bet ir visų tų, kurie tiki sporto galia, svajones“, – pridūrė ji.
Nuo Olimpijos iki Milano stadiono „San Siro“, kurį pasieks vasario 6 dieną, deglas bus nešamas tūkstančių estafetės bėgikų per Italijos miestus ir kultūros paminklų vietas.
Antikinė estetika
Ši Senovės Graikijos įkvėpta ceremonija skirta susieti originaliąsias žaidynes su šiandienos pasaulinėmis varžybomis.
Pirmosios šiuolaikinės olimpinės žaidynės buvo surengtos 1896 metais Atėnuose, tačiau ugnis buvo pradėta naudoti vėliau ir standartizuota tik 1930-aisiais, naudojant metodą, kuris nuo to laiko nepasikeitė. Įgaubtas veidrodis sukoncentruoja saulės šviesą į deglo galiuką ir įžiebia liepsną, kuri simbolizuoja grynumą ir tęstinumą su senovinėmis žaidynių šaknimis.
Pagrindinis iššūkis – oras: jei nėra tiesioginių saulės spindulių, nėra ir liepsnos. Praeityje organizatoriai buvo priversti pasikliauti atsarginiu variantu – per repeticijas iš anksto uždegta liepsna. Ši liepsna visos kelionės metu laikoma žibinte, kad kartais užgesusius deglus būtų galima uždegti iš naujo.
Trečiadienį dėl lietaus orų prognozėje, kuri galiausiai neišsipildė, organizatoriai buvo priversti ceremoniją rengti viduje, ir buvo panaudota liepsna, uždegta pirmadienį per lauko repeticiją po saule.
Pagrindinė deglo uždegimo ceremonijos dalis – kruopščiai surežisuotas spektaklis, kuriam vadovauja vyriausiosios šventikės ir jos pagalbininkių bei vyrų kūrų vaidmenis atliekantys aktoriai ir šokėjai.
Atlikėjų parinkimas, jų kostiumai ir choreografija – visa tai įkvėpta antikinės estetikos. Kelias savaites repetuodami atlikėjai mokosi suderinti gestus, skulptūras menančias pozas ir sinchronizuotus judesius ant nelygaus Archėjos Olimpijos grunto.
Ceremonijos kulminacijoje vyriausioji šventikė prieš uždegant deglą kviečia šventos tylos akimirkai.
Graikų kalba ji taria kreipimąsi į senovės dievus: „Apolone, saulės ir šviesos dieve, siųsk savo spindulius ir uždek šventąjį deglą svetingiems Milano ir Kortinos miestams. O tu, Dzeuse, suteik taiką visoms žemės tautoms ir apvainikuok šventųjų lenktynių nugalėtojus.“
10 tūkst. deglo nešėjų pasirengę kelionei po Italiją
Liepsna deglo estafetės pagalba nešama į miestą šeimininką, kartais padarant įspūdingą apylanką: ji buvo nunešta po vandeniu, nuskraidinta į kosmosą ir užnešta į Everesto viršūnę.
Šį kartą deglas savaitę keliaus po Graikiją ir praleis naktį Atėnų Akropolyje, o gruodžio 4 dieną vyks jo perdavimo žiemos žaidynių organizatoriams ceremonija ir prasidės nuotykiai Italijoje.
Romoje prasidėsianti 63 dienas truksianti Italijos estafetė nusidrieks 12 tūkst. kilometrų, keliaus per 60 miestų, aplankys visas 110 provincijų ir dešimtis pasaulio paveldo objektų.
Apie 10 tūkst. deglo nešėjų dalyvaus vasario 6–22 dienomis vyksiančių žaidynių atidarymo ceremonijoje San Siro stadione Milane.
2026 metų vasario 24 dieną pradės keliauti paralimpinė ugnis, kuri bus skirta kovo 6–15 dienomis vyksiančioms žiemos paralimpinėms žaidynėms.
Ji bus uždegta Anglijos Stok Mandevilio ligoninėje – paralimpinio judėjimo gimtinėje. Būtent ten po Antrojo pasaulinio karo buvo surengtos pirmosios neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčių sportininkų varžybos, kurios įkvėpė 1960 metais Romoje surengtas pirmąsias paralimpines žaidynes.
Per vienuolika dienų paralimpinė ugnis įveiks 2 tūkst. kilometrų ir galiausiai susijungs su ugnimi, įžiebta keliuose Italijos miestuose planuojamuose ugnies festivaliuose prieš atidarymo ceremoniją Veronos arenoje kovo 6 dieną.
