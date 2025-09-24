Padidėjus susirūpinimui dėl pasiūlos, naftos kainos traukia aukštyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina trečiadienio ryte ūgtelėjo 0,16 proc. iki 67,74 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,11 proc. iki 63,48 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Antradienį paskelbta ataskaita parodė, kad JAV komercinės naftos atsargos per praėjusią savaitę sumažėjo 3,8 mln. barelių – labiausiai per septynias savaites.
Tuo metu įstrigo derybos dėl naftos eksporto iš Irako Kurdistano atnaujinimo, nes du stambūs gamintojai pareikalavo skolų grąžinimo garantijų, tad nuo 2023 metų kovo sustabdytas naftos eksportas naftotiekiais į Turkiją vis dar neatnaujintas.
Pasak portalo, „juodojo aukso“ kainas taip pat palaiko geopolitinės rizikos veiksniai, įskaitant NATO pažadėtą „tvirtą“ atsaką į Rusijos vykdomus oro erdvės pažeidimus ir Ukrainos dronų smūgius, nukreiptus į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir naftotiekius.
