 Pareigūnai atliko kratas vieno artimiausių Zelenskio bendražygių biure

2025-11-28 10:06
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Ukrainos nacionalinio antikorupcinio biuro (NABU) ir specializuotos antikorupcinės prokuratūros (SAP) darbuotojai penktadienio rytą atlieka kratas Kyjivo vyriausybiniame kvartale, prezidento biuro vadovo Andrijaus Jermako kabinete, praneša „Ukrainska pravda“ (UP), remdamasi savo korespondentu iš įvykio vietos.

Andrijus Jermakas
Andrijus Jermakas / Scanpix nuotr.

A. Jermakas patvirtino, kad jo namuose atliekami procedūriniai veiksmai. Kaip skelbia „Ukrinform“, A. Jermakas apie tai pranešė tinkle „Telegram“.

„NABU ir SAPO šiandien mano namuose iš tikrųjų atlieka procedūrinius veiksmus. Tyrėjams nėra jokių kliūčių“, – parašė jis.

A. Jermakas pridūrė, kad tyrėjams buvo suteikta visapusiška prieiga prie buto.

„Mano advokatai yra vietoje ir bendrauja su teisėsaugos pareigūnais. Aš savo ruožtu visapusiškai bendradarbiauju“, – patikino A. Jermakas.

Lapkričio pradžioje NABU paskelbė apie didelio masto grobstymus bendrovėje „Energoatom“, kuri valdo visas šalies atomines elektrines. Schemos vadovu buvo įvardytas buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio verslo partneris ir draugas Timuras Mindičius, o galimais naudos gavėjais – aukšti pareigūnai.

UP rašė, kad T. Mindičius išvyko į Izraelį (jis turi šio šalies pilietybę) keletą valandų prieš kratas korupcijos byloje. Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas taip pat minimas baudžiamosios bylos medžiagoje.

NABU tyrimo fone pasirodė pranešimų, kad V. Zelenskio oponentai ir šalininkai ragino jį atleisti A. Jermaką. Ukrainos prezidentas atsisakė tai padaryti.

