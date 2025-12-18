Vykdant tyrimą dėl galimos korupcijos Prancūzijos policija surengė kratą kultūros ministrės namuose

Policija šiuos reidus surengė tuo metu, kai R. Dati vykdo aktyvią rinkimų kampaniją, siekdama kitais metais būti išrinkta Paryžiaus mere.
60-metė R. Dati kaltinama, kad 2010–2011 metais, dirbdama Europos Parlamente (EP), priėmė beveik 300 tūkst. eurų nedeklaruotų mokėjimų iš didelės energetikos grupės „GDF Suez“.
Ministrė neigia šiuos kaltinimus.
Nacionalinė finansų prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad reidai buvo atlikti po to, kai spalio 14 dieną buvo pradėtas tyrimas R. Dati atžvilgiu dėl galimos korupcijos, prekybos poveikiu ir viešųjų lėšų pasisavinimo.
R. Dati 2009–2019 metais dirbo EP, vadovavo pagrindinei Prancūzijos dešiniųjų partijai ir ne kartą buvo kaltinama prekyba poveikiu.
Kaltinimai, kad ji galėjo vykdyti lobistinę veiklą „GDF Suez“ vardu, pirmą kartą Prancūzijos žiniasklaidoje pasirodė 2013 metais. Tąkart EP Etikos komitetas surengė jos apklausą.
Birželį Prancūzijos tiriamoji televizijos laida „Complément d’Enquête“ ir žurnalas „Nouvel Observateur“ atnaujino kaltinimus kultūros ministrei.
