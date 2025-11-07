Paryžiuje dėl protesto per Izraelio orkestro koncertą sulaikyti keturi žmonės

Renginio organizatoriai pranešė, kad ketvirtadienį keli žiūrovai ne kartą pertraukė Izraelio filharmonijos orkestro koncertą ir du kartus paleido dūmus.
Prieš renginį šis Izraelio orkestro koncertas jau sulaukė nemažai kritikos dėl žydų valstybės karinių veiksmų Gazos Ruože bei griežtų apribojimų humanitarinei pagalba.
Paryžiaus filharmonija pranešė, kad pateikė skundą dėl šio incidento ir apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos.
Renginio organizatorių teigimu, renginį tris kartus bandė sustabdyti žiūrovai, turėję bilietus, o tada įsikišo kiti klausytojai.
Pasak organizatorių, protestuotojai buvo pašalinti iš renginio vietos, o koncertas vėliau buvo pratęstas.
Penktadienį Prancūzijos prokurorai pranešė, kad dėl incidento buvo sulaikytos trys moterys ir vienas vyras.
Izraelis sulaukė griežtos tarptautinės kritikos dėl savo veiksmų Gazos Ruože ir okupuotame Vakarų Krante.
incidentas įvyko įvyko jau kone mėnesį galiojant trapioms paliauboms tarp „Hamas“ ir Izraelio po dvejus metus trukusio karo, kurį sukėlė 2023-iųjų spalio 7-osios palestiniečių kovotojų grupuotės išpuolis.
Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68,5 tūkst. žmonių, remiantis teritorijos Sveikatos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Nepaisant paliaubų, aukų skaičius didėja, nes po griuvėsiais randama vis daugiau kūnų.
