Pareigūnas: naujausia JAV pasiūlymo projekto versija žymiai naudingesnė Kyjivui

Naujausias dokumento, kuriuo siekiama užbaigti beveik ketverius metus besitęsiantį karą, projektas nebuvo paskelbtas viešai.
Pirmoji 28 punktų plano versija, pasirodžiusi praėjusią savaitę, buvo plačiai kritikuojama kaip atkartojanti griežtus Maskvos reikalavimus.
„Ukraina, JAV ir europiečiai padarė Amerikos pasiūlymą tinkamu naudoti“, – sakė pareigūnas, pridurdamas, kad „tai ne 28 punktai, jis gerokai pasikeitė į gerąją pusę“.
Pareigūnas taip pat teigė, kad plane numatyta, jog Ukraina pasiliks 800 tūkst. karių, „maždaug kiek jų yra dabar“, palyginti su 600 tūkst. karių, minimų pirmoje plano versijoje.
Jis sakė, kad „jautrios plano dalys“, tokios kaip teritorijos klausimas, galėtų būti aptartos su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
Pastarasis antradienį sakė, jog Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo.
Kyjivas siekia susitikimo su D. Trumpu, kuris iš pradžių buvo nustatęs terminą – šios savaitės ketvirtadienį, – kada jis turi sutikti su jo vyriausybės pateiktu planu.
„Kiek suprantu, Abu Dabyje amerikiečiai rodo rusams parengtas gaires“, – sakė pareigūnas.
JAV anksčiau teigė, kad derasi su Rusijos atstovais, o Amerikos kariuomenės atstovas sakė, kad derybos sekasi gerai.