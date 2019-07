Pasaulinė šokolado diena: vokiečiai ir austrai per metus jo suvalgo po 9 kg

Remiantis Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro paskelbta šokolado tyrimo ataskaita, Europos ir JAV gyventojas vidutiniškai suvartoja 5,2 kg šokolado per metus. Europai ir JAV tenka atitinkamai daugiau kaip 47 proc. ir 20 proc. pasaulinio šokolado pardavimo.

Pagal šokolado suvartojimą Europoje pirmauja austrai ir vokiečiai – vienas asmuo per metus suvalgo apie 9 kg šokolado. Daugiausiai kakavos suvartojama šiaurinėje pasaulio dalyje, todėl kakava auginama atogrąžų regionuose aplink pusiaują. Kiekvienais metais iš viso pagaminama apie 4,2 mln. t kakavos pupelių.

Kakava yra pagrindinis pajamų šaltinis 5,5 mln. smulkiųjų ūkininkų ir užtikrina pragyvenimą daugiau kaip 14 mln. kaimo darbuotojų bei jų šeimų. Kai kuriose Vakarų Afrikos šalyse, tokiose kaip Dramblio Kaulo Krantas, Gana ir Kamerūnas, beveik 90 proc. ūkininkų pirminės pajamos priklauso nuo kakavos.

Anot tyrimo, vis dėlto kakavmedžių auginimas jau nebėra pelningas verslas: dauguma kakavos ūkininkų skursta ir gauna mažiau nei 1,25 JAV dolerio per dieną, gyvena žemiau absoliutaus skurdo ribos. Ganoje kakavos ūkininko pajamos sudaro 0,84 JAV dolerio per dieną, Dramblio Kaulo Krante jos yra dar mažesnės – nesiekia nė 0,50 JAV dolerio per dieną.

Remiantis Kakavos barometro duomenimis, šokolado kainos didžiausią dalį 2015 m. sudarė mažmenininkas – 44,2 proc. bei šokolado gamintojas – 35,2 proc. Kakavos ūkininkai prie galutinės kainos prisidėjo 6,6 proc.