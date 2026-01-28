Pasaulio pabaigos laikrodis: rodyklė dar niekad nebuvo taip arti vidurnakčio

Susirūpinimą, be kita ko, kelia agresyvus branduolinių valstybių Rusijos, Kinijos ir JAV elgesys, klimato krizė, konfliktai Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose bei galimi Dirbtinio intelekto padariniai, Vašingtone pareiškė „Bulletin of the Atomic Scientists“ mokslininkai.
Pastaraisiais metais laikrodžio rodyklės vis artėjo prie vidurnakčio – nuo 100 iki 90 sekundžių, o pernai iki 89 sekundžių. Pasuktos ties 85 sekundėmis, laikrodžio rodyklės dar niekada šio laikrodžio istorijoje nebuvo taip arti vidurnakčio. Tai, anot mokslininkų, rodo, jog pavojus, kad žmoniją sunaikins branduolinis karas ar jos pačios sukelta klimato kaita, yra didžiausias nuo pasaulio pabaigos laikrodžio sukūrimo 1947 m.
Simbolinis laikrodžio rodomas laikas skelbiamas kartą per metus.
Sprendimą, kaip nustatyti laikrodį, kasmet priima „Bulletin of the Atomic Scientists“ – tai organizacija, leidžianti to paties pavadinimo žurnalą, kurį 1945 metais įkūrė fizikas Albertas Einsteinas ir Čikagos universiteto mokslininkai.
1947 metais, kai laikrodis buvo nustatytas pirmą kartą, jis rodė be 7 min. vidurnaktį. Po Šaltojo karo pabaigos mokslininkai jo rodykles atsuko į iki šiol toliausią nuo vidurnakčio poziciją – tada jis rodė 23.43 val., t. y. 17 min. iki vidurnakčio.
