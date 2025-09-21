Pentagonas įvedė naujus apribojimus žiniasklaidai

Karo departamentas uždraudė žurnalistams atskleisti bet kokią informaciją neturint aiškaus leidimo ir laisvai judėti Pentagono pastate.
Naujose gairėse, išdėstytose penktadienį žurnalistams išplatintoje ilgoje atmintinėje, reikalaujama pasirašyti pareiškimą, kuriuo jie įsipareigotų laikytis šių taisyklių arba rizikuotų prarasti savo darbo pažymėjimus.
Tai naujausias JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos žingsnis, kuriuo siekiama kontroliuoti žiniasklaidos pranešimus apie jo politiką, jam užsiminus, kad neigiami žiniasklaidos pranešimai gali būti neteisėti.
Atmintinėje teigiama, kad Pentagonas „ir toliau yra įsipareigojęs skaidrumui, siekdamas skatinti atskaitomybę ir visuomenės pasitikėjimą“.
„Prieš viešą informacijos paskelbimą, net jei ji nėra įslaptinta, ją turi patvirtinti atitinkamas įgaliotas pareigūnas“ – taip iš esmės užkertant kelią medžiagai, gautai iš neįvardytų pareigūnų.
Šis naujas apribojimas būtų taikomas tiek įslaptintai, tiek „kontroliuojamai neįslaptintai informacijai“.
Atmintinėje taip pat išsamiai aprašomi platūs nauji apribojimai, susiję su leidimu laisvai judėti Pentagono žurnalistams didžiulėje kariuomenės būstinėje, esančioje netoli Vašingtono.
„Ne spauda valdo Pentagoną – jį valdo žmonės“, – socialiniame tinkle „X“ parašė JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas).
„Spaudai nebeleidžiama klaidžioti saugomos įstaigos koridoriais. Dėvėkite ženklelį ir laikykitės taisyklių – arba eikite namo", – pridūrė jis.
Naujosios taisyklės įsigaliojo praėjus keliems mėnesiams po to, kai P. Hegsethas sulaukė griežtos kritikos už tai, kad grupiniame pokalbyje „Signal“ programėlėje, į kurį netyčia buvo pridėtas žurnalistas, atskleidė JAV oro smūgių prieš Jemeno husių sukilėlius laiką.
Teigiama, kad buvęs televizijos tinklo „Fox News“ laidų vedėjas ir karinių pajėgų veteranas Pete'as Hegsethas informacija apie JAV kariuomenės smūgį Jemene pasidalijo ir kitame „Signal“ pokalbyje, kuriame dalyvavo jo žmona.
Laikraščio „The New York Times“, kuris dažnai sulaukia D. Trumpo kritikos, atstovas naująsias taisykles pavadino „dar vienu žingsniu nerimą keliančioje tendencijoje, kuria siekiama sumažinti prieigą prie to, ką JAV kariuomenė daro mokesčių mokėtojų lėšomis“.
Nacionalinio spaudos klubo prezidentas Mike'as Balsamo (Maikas Balsamas) sukritikavo naująsias taisykles ir paragino Pentagoną jas nedelsiant panaikinti.
„Jei naujienas apie mūsų kariuomenę pirmiausia turi patvirtinti vyriausybė, visuomenė nebegauna nepriklausomos informacijos“, – pareiškime teigė M. Balsamo.
„Jie gauna tik tai, ką pareigūnai nori, kad jie matytų. Tai turėtų kelti nerimą kiekvienam amerikiečiui“, – pridūrė jis.
