Politikai valdo žiniasklaidos priemones: skaičiai iškalbingi

Atnaujintos žiniasklaidos stebėsenos svetainės stirna.info duomenimis, pernai su žiniasklaida buvo susiję du Seimo nariai, devyni tarybos nariai ir 36 anksčiau rinkimuose kandidatavę politikai. Žiniasklaidos priemones pernai taip pat valdė septyni politikų sutuoktiniai.
„Apžvalgos tikslas yra įnešti daugiau aiškumo, kas slypi už tų žiniasklaidos priemonių, kurias mes visi vartojame, kurios yra mūsų mėgstamos žiniasklaidos priemonės“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovė Ingrida Kalinauskienė.
Daugiausiai žiniasklaidos priemonių valdė Lietuvos socialdemokratų partijos (devyni asmenys, 18 priemonių), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (penki asmenys, 14 priemonių), Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) (penki asmenys, 13 priemonių) ir Liberalų sąjūdžio (penki asmenys, 8 priemonės) atstovai.
Politikų žiniasklaidos priemonės turimų akcijų dalis svyruoja nuo 0,01 iki 100 proc. Du trečdaliai jų valdomų žiniasklaidos priemonių – regioninės ir vietinės.
2021 metais 129 žiniasklaidos priemones valdė 68 politikai, valstybės tarnautojai arba jų sutuoktiniai – penktadaliu mažiau nei pernai. Per tą patį laikotarpį ketvirtadaliu sumažėjo ir bendras žiniasklaidos priemonių skaičius : nuo 1064 iki 806.
Naujausi komentarai