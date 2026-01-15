 Politikai valdo žiniasklaidos priemones: skaičiai iškalbingi

Politikai valdo žiniasklaidos priemones: skaičiai iškalbingi

2026-01-15 09:00
BNS inf.

Pernai šalyje iš viso veikė 806 skirtingos žiniasklaidos priemonės, iš kurių 109 valdė 54 politikai arba jų sutuoktiniai, skelbia „Transparency International“.

Politikai valdo žiniasklaidos priemones: skaičiai iškalbingi
Politikai valdo žiniasklaidos priemones: skaičiai iškalbingi / L. Balandžio/BNS nuotr.

Atnaujintos žiniasklaidos stebėsenos svetainės stirna.info duomenimis, pernai su žiniasklaida buvo susiję du Seimo nariai, devyni tarybos nariai ir 36 anksčiau rinkimuose kandidatavę politikai. Žiniasklaidos priemones pernai taip pat valdė septyni politikų sutuoktiniai.

„Apžvalgos tikslas yra įnešti daugiau aiškumo, kas slypi už tų žiniasklaidos priemonių, kurias mes visi vartojame, kurios yra mūsų mėgstamos žiniasklaidos priemonės“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovė Ingrida Kalinauskienė.

Daugiausiai žiniasklaidos priemonių valdė Lietuvos socialdemokratų partijos (devyni asmenys, 18 priemonių), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (penki asmenys, 14 priemonių), Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) (penki asmenys, 13 priemonių) ir Liberalų sąjūdžio (penki asmenys, 8 priemonės) atstovai.

Politikų žiniasklaidos priemonės turimų akcijų dalis svyruoja nuo 0,01 iki 100 proc. Du trečdaliai jų valdomų žiniasklaidos priemonių – regioninės ir vietinės.

2021 metais 129 žiniasklaidos priemones valdė 68 politikai, valstybės tarnautojai arba  jų sutuoktiniai – penktadaliu mažiau nei pernai. Per tą patį laikotarpį ketvirtadaliu sumažėjo ir bendras žiniasklaidos priemonių skaičius : nuo 1064 iki 806.

Šiame straipsnyje:
žiniasklaida
politika
Transparency International

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų