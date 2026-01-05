Perrinktas Venesuelos parlamento vadovas žada imtis visų priemonių, kad sugrąžintų Nicolas Maduro

Venesuelos parlamentas pirmadienį perrinko savo vadovu Jorge Rodriguezą (Chorhę Rodrigesą), laikinosios prezidentės Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) brolį.
Brolis ir sesuo Rodriguezai dabar kontroliuoja Venesuelos vykdomąją ir įstatymų leidžiamąją valdžią, o D. Rodriguez sulaukė visiškos kariuomenės ir N. Maduro sūnaus įstatymų leidėjo Nicolas Maduro Guerra (Nikolo Maduro Geros) paramos.
„Pagrindinė mano, kaip šios Nacionalinės asamblėjos pirmininko, funkcija artimiausiomis dienomis (...) bus griebtis visų procedūrų, visų platformų ir visų kelių, kad sugrąžintume Nicolas Maduro Morosą, mano brolį, mano prezidentą“, – įstatymų leidėjams sakė J. Rodriguezas.
Įstatymų leidėjai pirmadienį aršiai pasmerkė N. Maduro sulaikymą kartu su žmona Cilia Flores (Silija Flores), kurie Niujorke stojo prieš teismą dėl kaltinimų narkotikų prekyba ir nepripažino kaltės.
(be temos)