Peskovas informavo apie Maskvos ir Vašingtono atstovų pokalbį telefonu

Pokalbyje Rusijos prezidento administracijai atstovavo Vladimiro Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas, D. Peskovas sakė Rusijos valstybinei naujienų agentūrai TASS.
Pranešta, kad anksčiau specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas informavo V. Putiną apie praėjusį savaitgalį Floridoje vykusį susitikimą su JAV derybininkais Steve’u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.
D. Peskovas nekomentavo, kaip Rusijos vadovybė šiuo metu vertina taikos planą, aptariamą Jungtinių Valstijų, Ukrainos ir Europos šalių, bet patvirtino laikraščio „Kommersant“ pranešimą, kad V. Putinas išdėstė savo reikalavimus Kyjivui susitikime su Rusijos verslo lyderiais , nors detalių nepateikė.
Remiantis pranešimu, Rusijos prezidentas dar kartą išsakė ilgalaikes Maskvos pretenzijas į visas Donecko ir Luhansko sritis rytinėje Ukrainoje, kurių ji kariniu požiūriu nekontroliuoja.
Pranešime teigiama, kad V. Putinas nekalbėjo apie Kramatorsko, Kostiantynivkos ar Slovjansko miestus, kurie sudaro strategiškai svarbią Ukrainos gynybos liniją. Kyjivas atsisako juos atiduoti.
Kaip pranešama, V. Putinas pasiūlė mainais derėtis dėl Rusijos pasitraukimo iš kitų Ukrainos teritorijų.
Jis esą taip pat pareiškė, kad JAV pasiūlė bendrai valdyti Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę. Anot pranešimo, JAV siekia naudoti elektrinės tiekiamą elektros energiją bitkoinų gamybai.
Ukraina, kita vertus, tikisi atgauti didžiausios Europoje atominės elektrinės kontrolę ir ją valdyti kartu su JAV.
(be temos)