Po AfD pergalės rinkimuose visoje Vokietijoje vyko tūkstantiniai protestai

Policijos skaičiavimu, prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5 tūkst. žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekė maždaug 14 tūkst.
Mitingą per trumpą laiką surengė organizacija „Campact“ ir klimato aktyvistų judėjimas „Fridays for Future“.
Tarp jo dalyvių buvo žinoma Vokietijos klimato aktyvistė Luisa Neubauer ir pagrindiniai „Žaliųjų“ bei „Kairiųjų“ partijų kandidatai, dalyvausiantys rugsėjo 20 d. vyksiančiuose Berlyno žemės rinkimuose.
Protestuotojai nešė plakatus su tokiais šūkiais kaip „Fašizmas nėra alternatyva“ ir „Sustabdykime AfD nacius! Užbaikime rasizmą ir socialinių išmokų mažinimą“. „Visi kartu prieš fašizmą!“, – skandavo minia.
Partija sekmadienio rinkimus laimėjo didele persvara, tačiau absoliučios daugumos nesurinko, todėl išlieka galimybė, kad Vokietijoje pirmą kartą bus suformuota AfD vadovaujama žemės vyriausybė.
Vokietijos vidaus žvalgybos tarnyba Saksonijos-Anhalto žemėje veikiantį AfD padalinį priskyrė „patvirtintų dešiniųjų ekstremistų“ kategorijai.
Protestai vyko ir Meklenburge-Pomeranijoje, kur šį mėnesį bus renkamas naujasis šios žemės parlamentas, o rinkėjų apklausose pirmauja AfD.
Policija pranešė, kad keli šimtai demonstrantų susirinko Šverine, o Rostoke įvyko dainuojanti daugiau nei 500 žmonių demonstracija.
Policijos duomenimis, Esene į mitingą atėjo apie 1,2 tūkst. žmonių, kurie žygiavo per miesto centrą, nešdami vaivorykštės spalvų vėliavas ir kartoninius plakatus su užrašais „Nedelsiant uždrausti AfD“ ir „Naciams čia nėra vietos“.
Potsdame protestuoti prieš AfD taip pat susirinko šimtai žmonių, protesto mitingas įvyko ir kiti Hesene. Kaselyje protestavo apie 80 žmonių.
Policijos teigimu, sekmadienį Frankfurte įvyko apie 2,5 tūkst. žmonių protesto demonstracija, kurios dalyviai reikalavo iš naujo įvertinti galimybę uždrausti partiją AfD.
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