Po diversijos prieš geležinkelį Lenkija uždaro paskutinį Rusijos konsulatą

„Nusprendžiau atšaukti sutikimą dėl Rusijos konsulato veiklos Gdanske“, – trečiadienį žurnalistams sakė užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
Šis žingsnis reiškia, kad vienintelė Rusijos diplomatinė atstovybė Lenkijoje, kuri liks atidaryta, bus ambasada Varšuvoje.
Tokio žingsnio imtasi po to, kai per diversijas buvo pažeistos lenkų geležinkelių linijos, vedančios prie Ukrainos sienos.
Šeštadienį per sprogimą buvo apgadintas linijos tarp Varšuvos ir Liublino bėgių ruožas netoli Mikos kaimo. Vėliau per kitą incidentą buvo pažeistos elektros linijos netoli rytinio Pulavų miesto, maždaug už 50 km nuo Liublino, todėl buvo priverstas staiga sustoti keleivinis traukinys su šimtais keleivių, važiavęs maršrutu Svinouiscis–Žešuvas.
Antradienį Varšuva paskelbė, kad įtariamieji yra du Maskvai dirbantys ir seniai su rusų žvalgyba susiję ukrainiečiai. Kaip sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, abu šie vyrai atvyko į Lenkiją iš Baltarusijos, į kurią po diversijų ir sugrįžo.
D. Tuskas šią savaitę sakė, kad jo šalis patyrė beprecedentę diversiją ir kad „tai turbūt rimčiausia situacija“ nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kalbant apie Lenkijos saugumą.
Tuo metu Kremlius, reaguodamas į Varšuvos kaltinimus dėl geležinkelio sabotažo, apkaltino Lenkiją rusofobija.
