Po dronų incidentų Danijoje NATO teigia sustiprinsianti savo buvimą Baltijos jūroje

Martinas O'Donnellas (Martinas Odonelas) per spaudos konferenciją naktį iš šeštadienio į sekmadienį sakė, kad sustiprintos priemonės „apima įvairias žvalgybos, sekimo ir stebėjimo platformas ir bent vieną oro gynybos fregatą“ regione į vakarus nuo Rusijos.
M. O'Donnellas teigė, kad NATO vadovybė „nuolat palaiko ryšius su Danijos lyderiais“ dėl incidentų su dronais, kurie yra naujausi iš daugybės Aljanso šalių narių oro erdvės pažeidimų.
Nuo pirmadienio Danijoje ir Norvegijoje pastebėjus įtartinus dronus, buvo uždaryti keli oro uostai, o Danija užsiminė apie galimą Rusijos įsitraukimą.
Kelios NATO šalys pastarosiomis savaitėmis pranešė apie Rusijos naikintuvus ir dronus jų oro erdvėje Europoje ir kaltina Maskvą bandant Aljanso ribas.
Tačiau Maskva ketvirtadienį atmetė bet kokias prielaidas, kad ji atsakinga už dronus, o užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį perspėjo, kad NATO rizikuotų „ryžtingu atsaku“, jei imtųsi „bet kokios agresijos prieš mano šalį“.
Naujausi komentarai