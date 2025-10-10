Danija po dronų įsiveržimų įsigis dar 16 JAV gamybos naikintuvų F-35

Kopenhaga taip pat įsigis maždaug 2,1 mlrd. kronų (281 mln. eurų) vertės apsaugos nuo dronų priemonių po to, kai dronų skrydžiai, taip pat ir virš karinių objektų, paskatino politikus besti pirštu į Rusiją.
Tačiau apie pirkimą paskelbta ir tuo metu, kai ES šalys svarsto, ar pakeisti JAV gamybos lėktuvus europietiškomis alternatyvomis.
„Pasiekėme politinį susitarimą įsigyti dar 16 F-35 naikintuvų... kad turėtume daugiau eksploatuojamų naikintuvų ateityje“, – spaudos konferencijoje sakė Troelsas Lundas Poulsenas.
Pirkinys, dėl kurio Danijos karinėse oro pajėgose atsiras 43 naikintuvai F-35, kainuos 29 mlrd. kronų (3,9 mlrd. eurų).
Danija, kurią Vašingtonas kaltina, kad ji nepakankamai stengiasi užtikrinti Arkties regiono saugumą, taip pat pareiškė, kad skirs milijardus tiek šio poliarinio regiono, tiek Šiaurės Atlanto saugumui užtikrinti.
Įsigijimai iš JAV vykdomi po pakartotinių prezidento Donaldo Trumpo komentarų apie norą perimti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją, esančią strategiškai svarbiame regione.
