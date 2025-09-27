Virš Danijos karinės bazės buvo pastebėti dronai

Tai naujausias iš virtinės panašių dronų incidentų, dėl kurių Danijos pareigūnai kaltina hibridines atakas.
„Galiu patvirtinti, kad apie 20 val. 15 min. (penktadienį vietos ir 21 val. 15 min. Lietuvos laiku) įvyko incidentas, kuris truko kelias valandas. Už oro bazės ribų ir virš jos buvo pastebėtas vienas ar du dronai“, – naujienų agentūrai AFP sakė budintis pareigūnas Simonas Skelsjaeris (Saimonas Skelsjeris), turėdamas omenyje Karupo karinę bazę.
Jis pridūrė, kad policija kol kas negali pateikti išsamesnės informacijos apie incidentą, tačiau nurodė, jog bepiločiai orlaiviai nebuvo numušti.
S. Skelsjaeris pridūrė, kad policija bendradarbiauja su kariuomene tiriant šį naujausią incidentą.
Budintis pareigūnas nurodė, kad Karupo karinė bazė dalijasi kilimo ir tūpimo takais su Vidurio Jutlandijos civiliniu oro uostu, kuris buvo trumpam uždarytas. Skrydžiai nebuvo paveikti, nes tuo metu nebuvo suplanuoti.
Naktį į penktadienį Danijoje vėl buvo trumpam uždarytas Olborgo oro uostas įtarus, kad buvo pastebėti nauji dronai, pranešė policija ir nacionalinė žiniasklaida.
Trečiadienį ir anksčiau ketvirtadienį dronų pastebėta oro uostuose Olborge, Esbjerge, Sionderborge ir prie Skriudstrupo oro pajėgų bazės, sakoma policijos pareiškimuose. Juose nurodoma, kad po kurio laiko dronai patys nuskrido.
Dėl pastebėtų dronų anksčiau šią savaitę buvo uždarytas ir Kopenhagos oro uostas.
Apie tai pranešama po panašaus incidento Norvegijoje, dronų įsibrovimų į Lenkijos ir Rumunijos teritoriją ir įtariamo Rusijos naikintuvų įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) ketvirtadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo pranešime teigė, kad teigė, kad šalis tapo „hibridinių atakų auka“.
